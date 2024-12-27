Manisa’nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri bir şahsın ev ve işyerinde yaptığı aramada 40 bin adet makaron sigara ve 78 litre kaçak alkol ele geçirdi.

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Medar ve Ulucami Mahallelerinde 26 Aralık Perşembe günü Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı Akhisar Merkez Karakolu tarafından H.C.K. isimli şahsın işyeri ve evinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 40 bin adet makaron sigara, 25 kilogram kıyılmış sarıma hazır tütün, 1 adet sigara doldurma makinası ve 78 litre kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda jandarma tarafından tahkikata başlandığı açıklandı.