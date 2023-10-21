Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ile Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 54 ekip 175 personelin katılımıyla yapılan "Akhisar Güven ve Huzur" uygulamasında, bin 539 kişi sorgulanırken, aranan 9 kişi ekiplerce yakalandı. Ayrıca, kurallara uymayan 43 araç sürücüsüne 85 bin 421 lira para cezası kesildi.

Manisa İl Emniyeti Asayiş, Kaçakçılık, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince dün akşam Akhisar ilçe genelinde 54 ekip 175 personelin katılımıyla "Akhisar Güven ve Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada,1 bin 539 şahıs sorgulanırken, toplam 9 aranan şahıs yakalandı. 905 aracın denetlendiği uygulamada, 43 araç sürücüsüne 85 bin 421 TL para cezası kesilirken, 4 araç da trafikten men edildi. Uygulamada ayrıca, 24 umuma açık istirahat ve eğlence yeri kontrol edildi. Bir iş yerinde kumar oynadığı tespit edilerek, 5 şahsa Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesine göre 20 bin 165 TL idari para cezası uygulanmış, bir iş yerine de kapalı alanda tütün mamülleri tüketildiği tespit edilerek, tutanak tutuldu. Uygulama çerçevesinde; 35 paket gümrük kaçağı sigara, 25 adet nargile tütünü, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 5 adet kartuş, 1 adet kılıç, 1 adet bıçak, 1 adet muşta ele geçirilirken, 2 şahıs hırsızlık suçundan suçüstü yakalanmış, 11 şahıs hakkında da adli işlem yapıldı.