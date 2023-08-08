Manisa’nın Akhisar ilçesinde doğum sancısı başlayan kadın, ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada doğum yaptı. 112 Acil Servis ekiplerinin başarılı müdahaleyle doğan kız çocuğu ve annesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Zeytinliova Mahallesi’nde yaşayan 24 yaşındaki genç kadın, hamileliğinin 9’uncu ayında şancıları başlayınca 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi. Sağlık ekibinin ambulansa aldığı genç kadın, hastaneye sevk edildiği sırada sancıları artarak doğumu başladı. Bebek, ambulansta bulunan Dr. Furkan Su, hemşireler Pınar Oğuz ve Mehmet Aslan’ın müdahalesiyle ambulansta sağlıklı şekilde dünyaya geldi. Genç anne sağlıklı bir doğumu gerçekleştiren hemşire Pınar Oğuz’un ismini kızına vereceğini belirtti.

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde müşahede altında tutulan anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.