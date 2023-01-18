Manisa’nın Akhisar ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında Hacıishak Mahallesi 144 sokak üzerinde bulunan evlerinde tartıştığı eşini tüfekle yaralayarak kayıplara karışan adam bu sabah güvenlik güçlerine teslim oldu. Olayda yaralanan F.B. isimli kadının ise sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisine Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ayşe Hafsa Sultan Hastanesinde devam edildiği öğrenildi.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında Hacıishak Mahallesi 144 sokak üzerinde bulunan evlerinde tartıştığı eşini tüfekle yaralayarak kayıplara karışan adam bu sabah güvenlik güçlerine teslim oldu. Olayda yaralanan F.B. isimli kadının ise sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisine Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ayşe Hafsa Sultan Hastanesinde devam edildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Akhisar’ın Hacıishak Mahallesi 144 sokak No: 150 numaraları apartman dairesinde meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen bir olaydan meydana geldiği iddia edilen tartışma sonrası A.B. (41) isimli adam, yanında bulunduğu tüfekle eşi F.B.(38)’yi vurdu. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yaralı kadın F.B.’ye ilk müdahale yapılırken eşini vurarak kayıplara karışan A.B.’yi arama çalışmaları başlatıldı. Olayla hemen ardından kayıplara karışan A.B.’nin yakalanması için Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri olay yeri inceleme timleri tarafından soruşturma çalışmalarına başladı. A.B. isimli adamın bugün sabah saatlerinde güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.

Yaralı olarak Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan F.B.’nin daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ayşe Hafsa Sultan Hastanesinde tedavisine devam edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.