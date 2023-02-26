Akhisar’da düğün törenine giden otomobil ile tır çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Akhisar’da düğün törenine giden otomobil ile tır çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza 20.30 sıralarında Akhisar-Gördes karayolu Dingiller Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Akhisar’dan Gördes istikametine gitmekte olan Halil İbrahim Yavuz yönetimindeki 45 YB 141 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 20 BK 690 plakalı A.Y yönetimindeki tır ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazası sonrası 45 YB 141 plakalı otomobilde bulunan sürücü Halil İbrahim Yavuz (51) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde yolcu olarak bulunan E.Y. ve F.Y. isimli şahısların da yaralandığı bildirildi. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların ise hayati tehlikesi olduğu ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken tır şoförü A.Y.’nin gözaltına alındığı ifade edildi.