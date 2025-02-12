Manisa’nın Akhisar ilçesinde çalınan 3 buzağı jandarmanın titiz çalışması sonucu Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, çalınan buzağılar sahibine teslim edildi. Bir şahsın da arandığı bildirildi.

Manisa’nın Akhisar ilçesi İsaca Mahallesinde 10 Şubat Pazartesi akşamı E.O. isimli üretici gece saatlerinde ağılından 3 adet buzağının çalındığını jandarmaya ihbar etti. Gelen ihbarın ardından olayın faillerinin yakalanması için jandarma tarafından JASAT ekibi görevlendirilerek olay yeri çevresindeki kamera kayıtları titizlikle incelendi. Yapılan incelemede olayda kullanılan iki aracın Balıkesir istikametine gittiğini tespit eden ekipler, araçlardan birinin sahibi olan S.A. (E/31) adlı şahsı Sındırgı ilçesindeki adresinde yakaladı. Sorguya alınan S.A., suçu N.A. (E/55) ve İ.B. (E/39) adlı şahıslarla birlikte gerçekleştirdiklerini ve çalınan hayvanların N.A. tarafından satılmak üzere Bigadiç’e götürüldüğünü itiraf etti.

Bigadiç’e hayvanları satın alan şahıslarla görüşen jandarma ekipleri, şahısların hayvanların hırsızlık malı olduğunu bilmediklerini ve rızalarıyla teslim etmek istediklerini belirtmesi üzerine çalınan 3 büyükbaş hayvanı, olayın mağduru olan Akhisar’daki E.O.ya teslim etti.

Şüpheli S.A. ve İ.B. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alınırken, N.A. isimli şahsın ise yakalama çalışmalarına devam edildiği açıklandı.