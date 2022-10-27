Manisa’nın Akhisar ilçesinde "Kasten Öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma tarafından yakalandı.
Manisa’nın Akhisar ilçesinde "Kasten Öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma tarafından yakalandı.
Akhisar ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında "Kasten Öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Y (40) isimli şahıs Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timinin istihbarat çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan T.Y. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak, Akhisar Kapalı Ceza infaz kurumuna gönderildi.
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