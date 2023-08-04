Manisa’nın Akhisar ve Soma ilçelerinde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında, 518 kök kenevir ile 3 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Akhisar ve Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalar neticesinde; Soma ilçesinde kenevir yetiştirdiği tespit edilen E.K. ve B.K. isimli şahısların ikametgahı ve eklentileri ile ormanlık alanda yapılan aramada; 168 kök kenevir bitkisi, 3 kilogram kubar esrar, Akhisar ilçesindeki ormanlık alan içerisinde yapılan aramada ise 350 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheliler jandarma tarafından gözaltına alındı.