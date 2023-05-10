Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar ilçe ziyaretinde yapımı tamamlanma noktasına gelen Şehit Necdi Şentürk Parkı’nda incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 35 bin metrekare alana sahip Şehit Necdi Şentürk Parkı’nda (Kültürpark) inceleme turu gerçekleştirdi. Çocuk Kültür Sanat Merkezi, yürüyüş alanı, oturma grupları ve oyun alanlarının yer aldığı parkta incelemelerde bulunan Başkan Cengiz Ergün’e, MHP TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa Milletvekili Adayı Ali Uçak, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve mahalle muhtarları eşlik etti.

“İnşallah açılışı hemşehrilerimizle birlikte yaparız”

Parkın açılışa hazır olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Bugün Akhisar ilçesinde yaklaşık bir senedir üzerinde çalıştığımız güzel parkımızdayız. Akhisar’ın merkezinde bir alan. Çok kötü bir durumdaydı, harabe ve bakımsız bir durumdaydı. Buraya modern bir proje hazırladık, içinde bulunan kafeteryaları ve mevcut büfeleri yenileyerek hayata kazandırdık. 35 bin metrekarelik bir alan burası. 20 bin üzerindeki alan da yeşil alana denk geliyor. İçinde yer alan kafeterya ve büfelerimizin ihale aşamaları şu anda hayırlısıyla bitirme noktasındayız. Mevcut sözleşmelilerimiz ile buraları çalıştıracak arkadaşlardan yapacakları yatırım ve dekorasyon, masa, sandalyesine kadar projelerini istedik. Bu şartlarla vatandaşlara hizmet verilmesi noktasında duruş sergiledik. Bunlara uyan kardeşlerimizle işler bitme durumuna geldi. Vatandaşlarımız Akhisar’da bana ‘parkı açmaya mı geldiniz’ gibi söylemlerle karşıladılar. En kısa zaman içinde tahminen yaklaşık 15 günlük süre içinde açılmış olur. Bizler de inşallah en kısa zamanda geliriz, bütün hemşerilerimizle birlikte bir açılışı yaparız” dedi.

“Ağaçlarımızın tamamını koruduk”

Mevcut alan içindeki yeşilin korunduğunu da ifade eden Başkan Ergün, “Eski çam ağaçlarımız vardı. Korunması gereken ağaçlarımız vardı, bunların tamamını koruduk. İçinde hiçbir ağacı kesmeden otomatik sulamalarından, aydınlatmalarına kadar hizmetlerimizi tamamladık. Gecesi bir başka güzel olacak bu parkın. Ailelerimiz çocuklarıyla burada nefes alacaklar, çocuklar oyun gruplarında oynayacaklar. Büyük bir keyif ile burada vakitlerini geçirecekler. Ben vesile olanlara, projeyi hazırlayanlara, müteahhit kardeşimize, bütün birimlerimizin el emekleri var, hepsinden Allah razı olsun. Bunları bu şekilde korumak önemli. Vatandaşlarımızdan da bunu istiyoruz. Parkı korumalarını, sahip çıkmalarını istiyoruz. Park Akhisar’ın, vatandaşlarımızın” diye konuştu.

Park içerisinde Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nin de hizmet vereceğini sözlerine ekleyen Başkan Ergün, “Çocuk Kültür Sanat Merkezimizi de burada hayata geçirdik. Diğer ilçelerimizde de yapmıştık, burası kalmıştı. 5 sınıfımızla birlikte okul öncesi çocuklarımıza eğitim vereceğiz. Yaklaşık 750’ye yakın kayıt alacağız. En güzel eğitimi çocuklarımıza vereceğiz. Yaz mevsiminde de sıcak havalarda park içinde serinletme noktalarımız var, soğuk buhar veriyor bu noktalarda. Yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalıştık. Hayırlı uğurlu olsun vatandaşlarımıza” dedi.