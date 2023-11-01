Manisa’nın Akhisar ilçesinde kendini tavana iple asarak intihar girişiminde bulunan kadın son anda ekipler tarafından ipin kesilmesiyle kurtarıldı.

Akhisar’da, bugün saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, Efendi Mahallesi 68. Sokak’taki bir evde intihar teşebbüsü yaşandı. İtfaiye, ambulans ve emniyet ekipleri, hızlı bir şekilde olay yerine intikal ederek intihara teşebbüste bulunan kadını son anda kurtardı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler N.Ç. (46) isimli kadını, tavana iple asılmış bir şekilde buldu. Şahsın hala nefes aldığını gören emniyet ekipleri, şahsın boynundaki ipi keserek intihar girişimi son anda engellendi.

N.Ç., bilinci açık bir şekilde olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastanede tedavisi sürdürülen N.Ç.’nin durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Polis ekipleri, olay yerinde ve çevresinde detaylı bir inceleme yaparken, şahsın eşi ile yaşadığı bir tartışmanın ardından, eşinin evden çıkmasının ardından intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Kadının herhangi bir psikiyatrik rahatsızlığının olmadığı ve psikiyatri ilaçları kullanmadığı öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda olayla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldı.