Manisa’nın Akhisar ilçesinde "Okullar Renkleniyor" projesi kapsamında kolları sıvayan gönüllü gençler ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Akhisar Gençlik Merkezi yönetimi, kırsal mahallelerde bulunan okullarda etkinlikler gerçekleştiriyor.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Akhisar Gençlik Merkezi, "Okullar Renkleniyor" projesi kapsamında gönüllü gençlerle birlikte kırsal bölgelerdeki ilkokullarda anlamlı etkinlikler gerçekleştiriyor. Mavi yelekli gönüllü gençler ve gençlik merkezi liderleri, çocukların yüzünde tebessüm oluşturmak için okul bahçelerini rengarenk oyun alanlarına dönüştürüyor.

Akhisar ilçesindeki kırsal okullarda yürütülen bu proje, sadece fiziksel oyun alanları oluşturmakla kalmayıp, çocukların hayal dünyasını da zenginleştiriyor. Gönüllü gençler, seksek, köşe kapmaca, mendil kapmaca ve ip atlama gibi geleneksel oyunları yeniden canlandırarak çocuklarla birlikte eğlenceli vakit geçiriyor. Sabahın erken saatlerinde okul bahçelerinde çocukları karşılayan gençler, sportif ve eğlenceli aktivitelerle onlara unutulmaz anlar yaşatıyor.

Bu anlamlı etkinlik, sadece okul bahçelerini renklendirmekle kalmayıp, kırsal bölgelerdeki çocukların sosyal gelişimine de büyük katkı sağlıyor. Çocuklar, oyunlar sayesinde hem eğleniyor hem de okul ortamına daha kolay uyum sağlıyor. Ayrıca öğrencilere kırtasiye setleri hediye edildi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ise gençlik merkezlerinde öğrencilere yönelik çok sayıda önemli proje yürüttüklerini belirterek şunları söyledi: "12 ilçemizde bulunan gençlik merkezlerimizde öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlayacak projeleri hayata geçiriyoruz. Akhisar Gençlik Merkezimiz, gönüllü gençlerimiz ve liderlerimizle birlikte okullarda ve gençlik merkezimizde çocuklara yönelik çok önemli faaliyetler gerçekleştiriyor. Özellikle çocuklarımızın gelişimi açısından bu tür çalışmalara büyük önem veriyoruz. Gönüllü gençlerimizi de bu sürece dahil ederek gönüllülük bilincini artırıyoruz. Çalışmalara katılan ve destek veren tüm gençlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Projeye katılan gönüllü gençler, etkinliğin keyifli geçtiğini belirterek, çocukların mutluluğunu görmenin en büyük ödül olduğunu kaydetti.