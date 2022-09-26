Manisa’nın Akhisar ilçesinde Gölet Etkinlik Alanında 22-24 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenen TÜBİTAK 4007 Akhisar Bilim Şenliği sona erdi. 40 binden fazla bilim meraklısının katılım gösterdiği Bilim Şenliğinde 7’de 70’e herkese hitap eden toplam 46 atölye, 10 söyleşi, bir panel ve robot yarışmasının yanında güneş saati yapımı, gece gözlemi, oryantiring, yüz boyama, akıl zeka oyunları ve okçuluk gibi katılımcıların 3 gün boyunca dahil olabileceği 150’den fazla etkinlik düzenlendi.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde Gölet Etkinlik Alanında 22-24 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenen TÜBİTAK 4007 Akhisar Bilim Şenliği sona erdi. 40 binden fazla bilim meraklısının katılım gösterdiği Bilim Şenliğinde 7’de 70’e herkese hitap eden toplam 46 atölye, 10 söyleşi, bir panel ve robot yarışmasının yanında güneş saati yapımı, gece gözlemi, oryantiring, yüz boyama, akıl zeka oyunları ve okçuluk gibi katılımcıların 3 gün boyunca dahil olabileceği 150’den fazla etkinlik düzenlendi.

Akhisar Bilim Şenliğinin açılış gününde akademisyen Prof. Dr. Dursun Koçer, Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya ve Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmalarını yaptı. İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Küçükçınar ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi TÜBİTAK Sorumlusu Mine Ayyıldız’ın da katıldığı etkinlikte, yapılan konuşmaların ardından protokolün kurdele kesimi ile açılışını gerçekleştirdiği etkinliklerin yer aldığı stantlar davetliler ve katılımcılar tarafından dikkatle incelendi. Açılışa akademisyenler, AstroBilgi ekibi, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Bilim Şenliği tüm yoğunluğu ile devam ederken Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de Akhisar Bilim Şenliğini ziyaret ederek atölyeler hakkında bilgiler aldı. Ziyaretleri sırasında Vali Yaşar Karadeniz’e Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici de eşlik etti.

Katılımın artarak devam ettiği Bilim Şenliğin ikinci gününde Turgutlu ve Soma başta olmak üzere farklı ilçelerden gelen öğrenciler düzenlenen çeşitli etkinliklerin yanında Prof. Dr. Zeynel Tunca’nın astronomi konulu söyleşisine katıldı. Akşam saatlerinde AstroBilgi ekibinin ve Akhisar Gençlik Merkezinin destekleri ile kurulan teleskoplarla yapılan gece gözlemi etkinliğine Akhisar halkı yoğun ilgi gösterdi. Gözleme katılmak için uzun kuyruklar oluşturan gökyüzü meraklıları, gecenin karanlığını telefon ışıklarıyla aydınlatarak gölet alanında görsel bir şölen oluşturdu. Satürn ve Jüpiter gezegenini yakından görmenin heyecanını yaşayan büyük küçük her yaştan katılımcının bulunduğu gecede Prof. Dr. Ethem Derman tarafından takım yıldızları hakkında bilgiler verildi.

Bilim Şenliğinin son gününde söyleşi ve atölyeler devam ederken teknoloji meraklısı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı robot yarışması şenliğin coşkusunu zirvelere çıkardı. Akhisar Belediyesi Meclis Salonunda Prof. Dr. Dursun Koçer, Prof. Dr. Zeynel Tunca ve Prof. Dr. Ethem Derman tarafından gerçekleştirilen ’Gökyüzü, evren ve gökcisimleri hakkında merak ettikleriniz. Siz sorun, biz yanıtlayalım’ adlı panel ile Bilim Şenliği etkinlikleri sona erdi.

Yapılan Bilim Şenliği kapanış programında Akhisar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kamile Gökalp, Akhisar Bilim Şenliğini destekleyen kurum ve kuruluşlara vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti. Üç gün boyunca süren etkinliklerin yürütülmesinde özverili çalışmalarda bulunan başta proje yürütücüsü Tolga Babacan olmak üzere proje ekibine, atölye liderleri ve rehberlerine, görevli tüm öğretmen ve öğrencilere, emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Gökalp, konuşmasının ardından katılımcılara katılım belgelerini takdim etti.