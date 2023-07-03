Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan Mehmet Akgül, Safranbolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı.

2010 yılında Denizli İl tarım ve Orman Müdürlüğünde göreve başlayan ve 2017 yılında Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Akgül, burada Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü olarak görevine devam etti. Akgül, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Safranbolu İlçe Tarım ve orman Müdürü olarak atanırken, "Kontrol Sizde", "Ata Tohumu Ata Toprağında", "Lavanta Kokulu Safran", "Markalaşma Yolunda Safran", "Seracılık" gibi projelerde koordinatör olarak görev aldı.

Akgül, "safran" üzerine yüksek lisansına devam ediyor.