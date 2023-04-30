Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Kuşadalı Mahmut Esat Bozkurt’un torunu ve Türk perakende sektörünün öncü kadın isimlerinden biri olan Nur Akgerman, Kuşadası-Selçuk yolu üzerinde bulunan özel aile kabristanında toprağa verildi.

1980 yılında özel bir şirkete yönetici olarak kariyerine başlayan Nur Akgerman, perakende sektöründe 17 yıl boyunca aynı grupta çalıştıktan sonra kendi danışmanlık şirketi kurdu. Dünyanın önde gelen markalarına Türkiye’de danışmanlık hizmeti veren Akgerman, dünya markaların Türk tüketicisine ulaşmasını sağladı. Türk iş dünyasının saygın isimlerinden biri olan Akgerman, başarılı kariyeriyle sektörde öncü bir isimlerindi. Akgerman’ın yakınlarının ve sevenlerinin katılımıyla gerçekleşen cenaze törenine, iş dünyasından birçok tanınmış isim de katıldı.