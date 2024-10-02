Çocukların gelişimine ve eğitimine katkı sağlayacak Akgedik Çocuk Eğitim Merkezi’nin açılışı törenle yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Mevcut 3 eğitim merkezimizde 225 yavrumuza hizmet veriyoruz. Bugün de 60 çocuk kapasiteli bu güzel merkezimizin açılışıyla bu sayıyı daha da artırıyoruz. Çünkü biz, her bir çocuğumuzun hak ettiği nitelikli eğitimi alabilmesi, güvenli ve sevgi dolu bir ortamda büyüyebilmesi için çalışıyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede hizmet veren MABEM, Gençlik Merkezleri ve Çocuk Kültür Sanat Merkezleri ile çocukların ve gençlerin eğitimlerine destek olmayı sürdürüyor. Mevcut eğitim binalarına ek olarak yenilerini de açmaya devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi’nde Çocuk Eğitim Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, daire başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“3 eğitim merkezinde 225 yavrumuza hizmet veriyoruz”

Açılışı yapılan yeni eğitim yuvasının çocuklara hayırlı olmasını dileyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, çocukların eğitim hayatlarına daha donanımlı başlamalarına katkı sağlayacağına inandığını söyledi. Başkan Zeyrek, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çocuklarımızın ve gençlerimizin kaliteli eğitim alabilmesi için önemli çalışmalar yürütüyoruz. MABEM’lerimiz, Gençlik Merkezlerimiz, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerimiz ile MASMEK kurslarımız, her yaştan hemşerimize kapılarını açıyor. Çocuklarımızın ilk eğitimi, onların gelecekteki başarılarının temelini oluşturuyor. Bu bilinçle yola çıkarak, Manisa’mızda okul öncesi eğitime büyük önem veriyoruz. Atatürk Kent Park, Uncubozköy ve Adnan Menderes merkezlerimizde bu eğitimlerimiz devam ediyor. Bugün Akgedik Çocuk Eğitim Merkezi ile bu hizmetimize bir yenisini ekleyerek, daha fazla çocuğumuza ulaşmayı hedefliyoruz. Saydığım 3 eğitim merkezimizde 225 yavrumuza hizmet veriyoruz. Bugün de 60 çocuk kapasiteli bu güzel merkezimizin açılışıyla bu sayıyı daha da artırıyoruz. Çünkü biz, her bir çocuğumuzun hak ettiği nitelikli eğitimi alabilmesi, güvenli ve sevgi dolu bir ortamda büyüyebilmesi için çalışıyoruz” dedi.

“Eğitim müfredatımıza yeni programlar eklenecek”

Eğitim Merkezlerinde yalnızca okul öncesi eğitimi değil, çocukların sosyal ve fiziksel gelişimlerini de ön planda tutulduğunu söyleyen Başkan Zeyrek, küçük yaşta kazandıkları beceriler çocukların hayatları boyunca yanlarında olacağını söyledi. Eğitim müfredatına yeni programlar ekleyeceklerini söyleyen Başkan Zeyrek, “Eğitim müfredatımıza İşaret Dili, Çocuk Yogası, Jimnastik, Satranç, Akıl ve Zeka Oyunları, İngilizce ve Halk Oyunları gibi yeni programlar ekleyerek çocuklarımızın çok yönlü gelişimlerini destekliyoruz. Ayrıca, dezavantajlı ailelerimizin de yanında olmak ve çocuklarımıza eşit fırsatlar sunmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu eğitim merkezlerimizle hedefimiz; çevresine duyarlı, merak eden, sorgulayan ve insani değerleri benimseyen bir nesil yetiştirmek. Çocuklarımızın geleceğe güvenle baktığı, mutlu ve başarılı bireyler olabilmeleri için çalışıyoruz. Onların gülümsemesi, hayata umutla bakabilmeleri bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır” diye konuştu.

“Akgedik Çocuk Eğitim Merkezi 3-5 yaş arası çocuklara hizmet verecek”

3-5 yaş arası çocuklara hizmet verecek Akgedik Çocuk Eğitim Merkezi’nin hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Zeyrek, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu güzel mekanda yetişecek olan çocuklarımızın umut dolu yarınlarda kendilerini en iyi şekilde ifade edebilecek bireyler olmasını temenni ediyorum. Bugün aynı zamanda 1 Ekim Dünya Çocuk Günü. Bu anlamlı günde çocuklarımıza böyle güzel bir merkezi armağan ediyor olmaktan ayrıca mutluluk duyuyorum. Tüm çocuklarımızı gözlerinden öpüyor, Dünya Çocuk Günü’nü kutluyorum” dedi.

İncelemelerde bulundu

Açılışı törenle gerçekleştirilen Akgedik Çocuk Eğitim Merkezi’nin kesilen kurdelesi sonrasında Başkan Ferdi Zeyrek, eğitim merkezini gezdi, yetkililerden bilgi aldı. Başkan Zeyrek, tören sonunda çocukları da unutmadı. Başkan Zeyrek, çocuklara kitap ve kırtasiye seti dağıttı, isteyenler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.