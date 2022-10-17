Yunusemre Belediyesi’nin, TOKİ ortaklığıyla yürüttüğü 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi tüm hızıyla devam ederken, projenin 3. etabında da bloklar yükselmeye başladı.

Yunusemre Belediyesi’nin, TOKİ ortaklığıyla yürüttüğü 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi tüm hızıyla devam ederken, projenin 3. etabında da bloklar yükselmeye başladı.

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Yunusemre Belediyesi’nin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığı ile hayata geçirdiği dev konut hamlesi 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi hız kesmeden devam ediyor. Projenin 3. etabında bloklar hızla yükseliyor. Bölgede hummalı bir çalışmanın yürütüldüğünü kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Projemizin 3 etabında bloklar yükseliyor. İlk iki etap projemizde yer alan 2 bin 600 konuta yerleşen 10 bine yakın vatandaşımızla birlikte bölgede hayat başladı. Daha önce hak sahibi kuraları çekilen 3. etap projelerimizde 980 konut olacak. Böylece 5 bin 500 konut hedefiyle başladığımız Yunuskent Projemizde 4 bine yakın konutu tamamlamış olacağız. Konutların yanı sıra 1 ilkokul, 1 ortaokul ve burada oturan vatandaşlarımızın talebi olan 1 anaokulunu bu etaplarla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

3. etap projesinde; 486 adet 2+1, 494 adet 3+1 olmak üzere toplam 980 konut, 16 iş yerinin yer aldığı 1 ticaret merkezi, 1 cami, 8 derslikli 1 anaokulu, 23 derslikli 1 ilkokul, 24 derslikli 1 ortaokul bulunuyor.