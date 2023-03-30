Güneş, su ile rüzgar gibi yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi yapan yaklaşık 700 MW’lık kurulu güce sahip Akfen Yenilenebilir Enerji, 2023 yılının ikinci yarısında hayata geçireceği yatırımlarla 4 rüzgar enerjisi santraline 64 MW’lık hibrit güneş enerjisi kapasitesi eklerken, yine 5 rüzgar enerjisi santralinin de kapasitelerini 92,4 MW artırmayı planlıyor.

Akfen Yenilenebilir Enerji, halen yatırım aşamasında bulunan ve yatırımlarının tamamlanması ile portföyüne dâhil olacak projelerdeki son durum hakkında açıklamada bulundu. Buna göre şirket, Çanakkale’deki Üçpınar RES projesinde 40,02 MW, Hasanoba RES’te 12,68 MW, Kocalar RES’de 4,95 MW’lık ve Denizli’deki Denizli RES projesinde de 6,36 MW’lık hibrit güneş santrali projesi (GES) kurulumuna yönelik bütün izinlerini tamamlarken, inşaata hazır hale getirdi. Bu 4 projede 64,01 MW’lık GES projesinin yatırımına 2023 yılı içerisinde başlanması planlanıyor.

Öte yandan şirketin Osmaniye’deki Sarıtepe RES projesinde 12,97 MW ve Demirciler RES’te 13,26 MW, Sakarya’daki Doğançay HES projesinde 4,53 MW’lık hibrit GES projelerinin ise izin süreçleri devam ediyor.

92,4 MW’lık RES kapasite artışı

Şirket, hibrit yatırımlarının yanı sıra kapasite artışlarıyla da kurulu gücünde önemli bir artış sağlamayı planlıyor. Buna göre Denizli RES’de 25 MW, Üçpınar RES’de 9,6 MW, Kocalar RES’de 25 MW, Sarıtepe RES’de 7,8 MW ve Hasanoba RES projesinde de 25 MW olmak üzere lisans sahasına sığabilecek azami toplam 92,4 MW rüzgar kapasite artışına başvuru yaptı. Mevcut durumda, (Hasanoba projesi hariç) 4 adet RES projesinde toplam 67,4 MW kapasite artışı izinleri tamamlandı.

Şirket, hibrit projeler ve RES kapasite artışı yatırımlarına 2023 yılının ikinci yarısında başlamayı hedefliyor.