Akfen Yenilenebilir Enerji’nin halka arzı için 8-9-10 Mart tarihlerinde talep toplanacak.

Akfen Yenilenebilir Enerji’nin halka arzı için 8-9-10 Mart tarihlerinde talep toplanacak.

Güneş, su ile rüzgar gibi yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi yapan yaklaşık 700 MW’lık kurulu güce sahip, dünyanın sürdürülebilirlik alanında ilk 30 şirketi arasında yer aldığı belirtilen Akfen Yenilenebilir Enerji’nin yüzde 33,5’i, Garanti BBVA Yatırım’ın lider olduğu konsorsiyum aracılığıyla halka arz ediliyor. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Mart olarak belirlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını Türkiye ekonomisine kazandırmak üzere yatırımlarını sürdüren şirket, yaklaşık 700 MW’lık kurulu güce sahip santrallerinde üretim yapıyor.

Garanti BBVA Yatırım’ın konsorsiyum liderliğini üstlendiği halka arzda Akfen Yenilenebilir Enerji’de Akfen Holding’e ait 340 milyon 370 bin 703 TL nominal değerli paylar, 9,80 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Halka arz aşamasında satılan paylar, oransal dağıtım yöntemine göre dağıtılacak. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 33,5 olacak. Halka arzda Akfen Yenilenebilir Enerji hisselerinin yüzde 10’u şirket çalışanlarına, yüzde 20’si yurt içi kurumsal ve yüzde 20’si bireysel yatırımcılara, yüzde 50’si ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.

Şirket, Türkiye’nin en iyi doğal kaynaklarına sahip bölgelerinde, çoğu son 7 yılda devreye alınmış ve kaynak bakımından çeşitlendirilmiş modern enerji santralleri ile yaklaşık 4 milyon kişinin yıllık enerji ihtiyacını temiz kaynaklardan karşılıyor. Şirketin, Türkiye’nin 18 farklı ilinde 12 HES, 35 GES ve 6 RES projesiyle yaklaşık 700 MW’lık kurulu gücü bulunuyor.

Şirket, uluslararası değerlendirme kuruluşu Moody’s’in çevresel ve sosyal yönetişim ile sürdürülebilirlik alanında kendisinden talep eden şirketler arasında hazırladığı rapora göre, elektrik sektöründe dünyada tüm şirketler arasında birinci, tüm sektörlerde Avrupa - Asya pazarında birinci, yine tüm sektörlerde de dünyada ilk 30 şirket arasında yer alıyor.

5,5 milyon ağaç kadar temiz hava sağladı

Akfen Yenilenebilir Enerji, yeşil ve temiz enerji üretimi sayesinde 5,5 milyon tona yakın karbondioksite eşdeğer azaltım sağladı. Bu rakam yaklaşık 5,5 milyon ağacın ömrü boyunca sağladığı temiz havaya eşdeğer olarak kabul ediliyor.

Santrallerinde dünya çapında tanınırlığı olan VCS (Verified Carbon Standard), Gold Standard ve Global Carbon Council (GCC) karbon sertifikasyon alma süreçlerine devam eden şirket, karbon kredisi satışına da devam ediyor. Şirketin 2011 yılından bu yana gerçekleştirdiği karbon emisyon denkleştirme miktarı da 609 bin 980 tona ulaştı.