Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (Akfen GYO) geçen yılın sonunda 435 milyon euro olan toplam portföy değeri 600 milyon euroya çıktı.

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (Akfen GYO) geçen yılın sonunda 435 milyon euro olan toplam portföy değeri 600 milyon euroya çıktı.

Türkiye, KKTC ve Rusya’da sahibi olduğu 20 otel, 1 tatil köyü, 2 öğrenci yurt kompleksi ve 1 ofis binasından oluşan, 2022 yılında da şu anda yatırım aşamasında olan İstanbul Söğütlüçeşme, Bodrum Yalıkavak ve Kıyıkışlacık arsalarını portföyüne katan Akfen GYO’nun geçen yılın sonunda 435 milyon euro olan toplam portföy değeri 600 milyon euroya çıktı. 2021 yılından bu yana içine girdiği yeniden yapılanma dönemini geride bırakan ve bunun sonucu olarak her dönem gelirlerini artırdığı belirtilen Akfen GYO son olarak yeni projeler geliştireceği arsa satın alımlarıyla desteklediği olumlu sonuçlar, portföy varlık değerlerine de yansımaya devam ediyor. Akfen GYO, Ocak ayının ortasında 2022 yılındaki tamamlanmış projelerinden elde ettiği kira gelirini açıklayacak.

Öte yandan şirket, sahibi olduğu portföyü gayrimenkulün farklı alanlarında çeşitlendirmeye devam ediyor. Bodrum Yalıkavak’ta tüm ruhsat ve izinleri hazır olarak satın aldığı 22 bin metrekarelik arsada villa projesi geliştirecek şirket, inşa edilecek bu villaların satışıyla mevcut gelirlerine ek yeni gelir oluşturacak.

Şirket, Gökliman Yatırım İnşaat Turizm ve Jeotermal Tic. A.Ş.’nin hisselerinin tamamını yüzde 40 iskontolu olarak 25,5 milyon dolara satın aldığını duyurdu. Şirketin Muğla’nın Milas ilçesinde yer alan Kıyıkışlacık Mevkii’nde sahip olduğu toplam 84 bin metrekarelik arsa üzerinde şirketin yine bir proje geliştirmesi ve buradan da ek gelir oluşturması hedefleniyor.