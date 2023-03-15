Hürriyetçi Eğitim Sen Mersin Kurucu Şube Başkanı Aker: “Türkiye’nin dört bir yanında yanmaya başlayan Hürriyet meşalesini Mersin’de taşıyor olmaktan gurur duyuyoruz. 15 ay gibi kısa bir sürede Türkiye genelinde 20.000 üyeyi aşmış olmak Türk sendikacılık tarihinde büyük bir başarıdır. Mücadelemiz eğitim çalışanlarına umut olmuştur. Hürriyetçi Eğitim Sen olarak Mersin’de ilk hedefimiz olan şube yeter sayısını geçmiş bulunmaktayız. Fikri hür vicdanı hür irfanı hür eğitim çalışanlarının sesi olan Hürriyetçi Eğitim Sen’in Mersin Kurucu Şube Başkanı olarak yaşadığımı mutluluğun ve gururun tarifsiz olduğunu belirtmek isterim. Eğitim çalışanlarını hak arama mücadelesinde hiçbir zaman yalnız bırakmayacağımızı, onurlu mücadelemizde tüm eğitim çalışanlarını yanımızda görmekten mutluluk duyacağımızı tekrar hatırlatıyorum. Değerli eğitim çalışanları, unutmayınız ki tercihleriniz vicdan aynanızdır.” dedi.