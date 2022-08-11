Mersin Orman Bölge Müdürlüğü görevindeyken, Orman Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Kenan Akduman için vefa gecesi düzenlendi.

Vefa gecesi, Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın konuşmaları ile başladı. Bölge Müdürü Yalçın konuşmasında, Orman Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Akduman’a bölgemizde yapmış olduğu özverili çalışmalar ve hizmetler için teşekkür ederek, yeni görevinde başarılarının devamını diledi.

Genel Müdür Yardımcısı Akduman ise "Saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler hepiniz hoş geldiniz. Açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki, Orman Genel Müdürlüğümüz 183 yıllık birikimiyle büyük bir aile ve bu büyük ailede ülkemizin her alanında çalışabilme onuruna ulaştık. Ormancılığa ve memleketimize faydalı olmaya, ekip ruhu içerisinde, birlikte, paylaşımcı ve katılımcı bir anlayışla hizmet etmeye çalıştık. Yaptığımız işlerin üzerine, yeni Bölge Müdürümüzün çok daha fazlasını katacağı düşüncesindeyim. Sizlerle çalışmaktan çok büyük onur duyduğumu ve minnettarlığımı ifade etmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygı ve sevgilerimizi sunarım. Hakkınızı helal edin” dedi.

Programın sonunda Kenan Akduman’a gecenin anısına hediyeler verildi.