Akdeniz Belediye Spor Kulübü bünyesinde mücadele eden Kick Boks sporcuları, İstanbul’da organize edilen ’Kick Boks Dünya Şampiyonasında’ 2 şampiyonluk ve iki de 3’üncülük elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

İstanbul’da 17-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşen ’8. Turkish Open WAKO World Cup’ Dünya Kupası Şampiyonasına 4 sporcu ile katılım sağlayan Akdeniz Belediye Spor Kulübü, çekişmeli geçen karşılaşmalar sonucunda 2 şampiyonluk ve 2 de üçüncülük elde ederek şampiyonaya damga vurdu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Akdeniz Belediye Spor Kulübü bünyesindeki genç sporcular Hilal Sonay 52 Kg Full Contack Genç Kadınlarda 1. Hatip Emlek 54 Kg Full Contack Büyük Erkeklerde 1. Muhammed Taşkın 51 Kg Full Contack Büyük Erkeklerde 3. ve Yaser Güneş 63,5 Kg Full Contack Genç Erkeklerde 3. olarak şampiyonayı derecelerle tamamladı.

"Spora ve sporcuya desteğimiz sürecek"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kick Boks Dünya Şampiyonasında kazandıkları madalya ve kupalar nedeniyle Akdenizli Kick Boks sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

Spora ve sporcuya destek vermeyi sürdüreceklerinin altını çizen Başkan Gültak, "Geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü riskten uzaklaştırıp spora kazandırmak, Akdeniz’i sporla da anılan bir kent yapmak için gücümüzü ve imkanlarımızı kullanmaya bizleri, ailelerini ve antrenörlerini gururlandıran sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İstanbul’dan madalyalarla dönen sporcularımızı tekrar tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.