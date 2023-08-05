Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Karacailyas ile Adanalıoğlu mahalleleri kültür ve sanat evinde verilen farklı kurslara katılan kadınların dönem sonu sergisine katıldı.

Akdenizli kadınların emeği sonucu ortaya çıkan resimler, heykeller, ahşap işleme ve boyama, takı ve tasarım, dikiş, nakış ve rengarenk giysilerden oluşan el emeği göz nuru eserleri beğeniyle inceleyen Başkan Gültak, kültür ve sanat evlerinin yılsonu etkinliğine de katılarak kursiyer çocuklar ile kreş çocuklarının birbirinden güzel gösterilerini izledi. 4 yılda Akdeniz’i değiştiren hizmet ve projeleri anlatan Başkan Gültak, çocuklar için portatif yüzme havuzları açtıklarını, kadınlar için de farklı kentlere tarih, kültür ve doğa gezileri düzenlediklerini anlattı. Verdikleri destekler sonucu gençlerin eğitimde de başarı çıtasını yükselttiğini, üniversite sınavlarında ülke çapında dereceye girdiklerini kaydeden Gültak, "Çünkü biz insana değer veriyoruz. Mesele sadece asfalt dökmek, yol yapmak değil. Türkiye’de 2 kadın kooperatifi olan tek belediyeyiz. Bu kooperatiflerimizin tarımla uğraşmasını sağlıyoruz. Kadınlar, ürettikleri ürünleri satarak güçleniyor ve hayata tutunuyor” dedi.

“Hiç kimseyi ayrıştırmadan herkesi kucakladık”

Gültak, emeklerinden dolayı Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Uçar, birim personeli ile kültür ve sanat evi eğitmenlerine de teşekkür ederek, Akdeniz’de hiç kimseyi ayrıştırmadan eşit, adil ve kaliteli hizmet vermek için çalıştıklarının altını çizdi. Gültak, "Akdeniz’de, kadınlara ve gençlere yönelik birçok projeyi hayata geçirdik. Bu projelerimiz devam edecek. Neden? Çünkü bir evde kadın mutlu ise, o ailede mutlaka sevgi ve muhabbet olur. Göreve geldiğimizden beri hep barış, kardeşlik ve huzur dedik. Hiç kimseyi dini, dili, inancı, mezhebi veya etnik kökeni üzerinden ayrıştırmadan Akdeniz’de, Mersin’de yaşayan herkesi kucakladık" şeklinde konuştu.

Gültak, gün içerisinde ayrıca kültür ve sanat evi müzik kursiyeri çocukların, bağlamalar eşliğinde hazırladığı müzik dinletisi ve birbirinden farklı gösterilerini de izledi.