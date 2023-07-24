Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde yaşayan kadınlar, Ankara ve Gaziantep’in tarihi, turistik mekanlarını, kültürel ve doğal güzelliklerini gezdi. Birçoğu ilk kez şehir dışına çıkan kadınlar, sevinç ve mutluluklarını dile getirerek Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’a teşekkür etti.

Akdeniz Belediyesinin hayata kattığı örnek proje çerçevesinde, ilçeye bağlı Kazanlı Mahallesi’nde yaşayan 65 kadın, günübirlik Ankara gezisine, Köselerli Mahallesi’nde yaşayan 70 kadın da günübirlik Gaziantep gezisine götürüldü. Yol boyunca otobüsün içinde şarkılar ve türküler söyleyen kadınlar, keyifli ve eğlenceli bir zaman geçirdi. Saatler sonra Başkente varan kadınlar, ilk olarak Kurtuluş Savaşı’nın mimarı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir’de kimi zaman duygusal anlar yaşayan kadınlar, çektikleri fotoğraflarla ziyaretlerini ölümsüzleştirdi. Anıtkabir’deki askerlerin görkemli nöbet değişimini de heyecan içinde izleyen kadınlar, ardından Gençlik Parkını ziyaret etti, dönüş yolunda da Tuz Gölünü gezdi.

Diğer yandan Köselerli Mahallesi’nde yaşayan 70 kadın da günübirlik Gaziantep gezisine katıldı. Gezide kadınlar, tarih ve kültür kentinde Zeugma Mozaik Müzesi, Bakırcılar Çarşısı, Antep Kalesi ve Gaziantep Doğal Yaşam Parkını gezdi, hatıra fotoğrafları çekip, sevdikleri için hediyelikler aldı.

Gezilere katılan kadınlardan bazısı, daha önce şehir dışına hiç çıkma şansı bulamadığını ifade ederek kendilerine bu imkanı sağlayan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ederek, bu tür gezilerin devam etmesini talep etti.