Mersin’de Akdeniz Belediyesinin ücretsiz sunduğu Autocad, 3D Max, web tasarım, grafik tasarım, bilgisayar işletmenliği ve muhasebe kurslarını alan gençler; Mersin İş-Kur İl Müdürlüğü liderleri tarafından verilen ’İş Kulübü Eğitimi’ni de başarıyla tamamlayıp sertifikalarını aldı.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Proje Eğitim ve Uygulama Merkezinde sertifika heyecanı yaşandı. Proje Eğitim Merkezinde Autocad, 3D Max, web tasarım, grafik tasarım, bilgisayar işletmenliği ve muhasebe gibi farklı alanlarda ücretsiz sağlanan meslek kurslarına katılan gençler, Akdeniz Belediyesi ile Mersin İş-Kur İl Müdürlüğü tarafından ücretsiz verilen ’İş Kulübü Eğitimi’ni başarıyla tamamlayıp katılım sertifikalarını törenle teslim aldı.

“İstihdam hedefimizin üzerine çıktık”

Törende söz alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Uçar, programı 2 yıldır sürdürdüklerini belirterek İş-Kur’un desteğiyle gençlere hem meslek edindirdiklerini hem de istihdama kazandırdıklarını vurguladı. Uçar; “Çukurova Kalkınma Ajansı destekli başladığımız eğitimlerimize üçüncü grup öğrencilerimizi aldık. Bugün alacağınız iş kulübü eğitimi sertifikaları hakikaten değerli. Bazen bir belgeyi, sadece almış olmak için almamalıyız. Çünkü eğitimler sonrasında bizi geliştiren, meslek hayatımıza da yön verebilecek bu belgeler çok değerli. Akdeniz Belediyesi olarak hedeflediğimiz istihdam rakamlarının da üzerine çıktık. Gençlerimizin de bundan sonraki hayatınız ve hedeflerinizde bunun farkında olmanızı istiyoruz” dedi.

“Kendini tanıma, mülakat ve iş arama ağı oluşturma eğitimi verildi’

Mersin İş-Kur Şube Müdürü Suat Karlıdağ ise konuşmasında, kurum olarak kentte istihdamı arttırmaya yönelik proje ve hizmetlerini anlattı. Karlıdağ, “Akdeniz Belediyesi Mesleki Eğitim Atölyelerinde eğitim alan kursiyerlerin, iş gücü piyasasına dâhil olmalarına destek sağlamak amacıyla, ‘kendini tanıma ve ifade etme’, ‘iş arama ağı oluşturma’, ‘CV ve özgeçmiş hazırlama’ ve ‘mülakat teknikleri’ konusunda iş kulübü liderlerimiz tarafından, gençlerimize yoğunlaştırılmış eğitimler verildi” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, eğitime katılan kursiyer gençlere ’İş Kulübü Eğitimi’ sertifikaları törenle teslim edildi.