Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 2022 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda derece elde ederek özel bir üniversitenin bilgisayar mühendisliği bölümünü yüzde 100 burslu kazanan Deniz Barçatayın ve ailesini evinde ziyaret ederek, başarılı öğrenciye son teknoloji ürünü dizüstü bilgisayar hediye etti.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 2022 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda derece elde ederek özel bir üniversitenin bilgisayar mühendisliği bölümünü yüzde 100 burslu kazanan Deniz Barçatayın ve ailesini evinde ziyaret ederek, başarılı öğrenciye son teknoloji ürünü dizüstü bilgisayar hediye etti.

Başkan Gültak, belediyenin sağladığı ücretsiz online eğitim akademi seti üzerinden sınava hazırlanıp Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda sayısal alanda çektiği 543 puanla ’Akdeniz 1’incisi ve Türkiye 496’ncısı olarak büyük bir başarıya imza atan Deniz Barçatayın’ı evinde ziyaret etti. Çay Mahallesi’nde yaşayan Barçatayın ailesini ziyarete, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Uçar da katıldı. Buluşmada, 75. Yıl Fen Lisesi öğrencisi Deniz’e son teknolojiye sahip dizüstü bilgisayar hediye eden Başkan Gültak, geleceğin bilgisayar mühendisi Deniz ve babası Musa Barçatayın ile sohbet etti.

Derslerine sıkı çalışması, milli ve manevi değerlerini koruması için Deniz’e öğüt veren Gültak, eğitim hayatında başarılar diledi. Gültak, özel bir üniversitenin bilgisayar mühendisliği bölümüne yüzde 100 burslu yerleşecek Deniz için farklı kurumlardan burs desteği sağlayacağını da belirterek, "Deniz’i 2 hafta sonra İstanbul’a yolcu edeceğiz. Tercih sonuçları açıklandı, özel bir üniversitenin bilgisayar mühendisliği bölümünü yüzde 100 burslu kazandı. Deniz’e sözüm vardı, mesleği ile ilgili olarak yazılım ve donanım üretebileceği güçlü bir bilgisayar hediye edeceğimi söylemiştim. Deniz’e, kendim, belediyemiz, Kızılay, babanın çalıştığı firma sahibi ile İstanbul’dan bazı kanallardan burs desteği de bağladık. Bundan sonrası Deniz’e kalmış, kendisinden çok şey bekliyoruz. Her zaman Deniz’in yanında olacağımızın sözünü de bir kez daha veriyorum” diye konuştu.

Geleceğin bilgisayar mühendisi adayı başarılı öğrenci Deniz Barçatayın da gerek belediyenin sağladığı ücretsiz online eğitim akademisi programı, gerekse üniversiteyi kazandıktan sonra sunduğu her türlü desteği nedeniyle Başkan Gültak’a teşekkür etti. Deniz Barçatayın; “Biz gençlerin eğitimine verdiği her türlü destek, ayrıca bugün bizleri evimizde bizzat ziyaret etmesi nedeniyle Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Derslerime çok iyi çalışacağım, bana gösterilen ilgi ve desteği karşılıksız bırakmayacağım” dedi.