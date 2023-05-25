Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi uzman psikologları tarafından anne ve babalara yönelik ‘Ebeveyn Tutumları’ konulu seminer verildi. Seminerde, ebeveynlerin çocuklarına karşı tavır ve davranışlarının, çocuğun gelişimi, kişiliği ve geleceği üzerindeki etkileri anlatıldı.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Kültür ve Sanat Evlerinde, uzman psikologlar tarafından velilere yönelik her ay düzenlenen eğitim ve seminerler dizisi yeniden başladı. Karaduvar Kültür ve Sanat Evinde Uzman Psikolog Gülnihal Bilim ile Psikolog Günay Duygu Ateş’in katılımıyla, ’Ebeveyn Tutumları’ hakkında velilere eğitim semineri verildi. Anne ve baba tutumlarının, çocuğun gelişimi ve kişiliği üzerinde oluşturduğu etkiye dikkat çeken uzman psikologlar; “Ana-babanın tutumu, gelişmekte olan çocuğa örnek model oluşturarak çocuğun benzer tutumları sergilemesine neden olacaktır. Ana-babaların çocuklarına yönelttikleri tutumun sağlıklı olması, büyük ölçüde onların kendi içlerinde barışık, kararlı, dengeli, huzurlu ve birbirlerine karşı sevgi ve saygılı olmalarına bağlıdır” dedi.

“Her çocuğun başarı duygusu yaşamasına fırsat hazırlayalım”

Katılımcı ailelere, “Otoriter tutum, mükemmeliyetçi tutum, aşırı hoşgörülü tutum, ilgisiz ve kayıtsız tutum, tutarsız tutum, demokratik tutum’ gibi ebeveyn tutumları hakkında açıklamalar yapan uzmanlar, ailelere önerilerde de bulundu. Çocukların içinde bulunduğu dönemin gelişim özelliklerini bilmenin, onları daha iyi tanımaya, iletişimin kolaylaşmasına katkıda bulunacağını belirten uzman psikologlar şu bilgileri verdi; “Çocuklarımızın gerçekçi ve başarabilecekleri amaçlar edinmelerine rehberlik edip fırsatlar oluşturalım. Çocuklarımız başarısızlık yaşadıklarında onları başarıyı tadabilecekleri alanlara yönlendirelim. Çocuklarımıza ne yapacaklarını söylemek yerine, onlara mümkün olduğunca seçenekler vermeye ve seçimlerine rehberlik etmeye çalışalım. Her çocuğun başarı duygusu yaşamasına fırsat hazırlayalım. Çocuklarımıza cesaret kırıcı değil, destekleyici yaklaşımlarda bulunalım. Çocuklarımızın etkinliklerinde iyi birer gözlemci olup sabırlı davranalım. Kendi kararlarını vermeleri ve sorumluluk almalarına fırsat tanıyalım. Çocuklarımızın duygusal gelişimlerine, duygularını dile getirmelerine fırsatlar tanıyalım. Çocuğumuzun fiziksel özelliklerinin, kişisel gelişimlerini olumsuz etkilememesine dikkat edelim. Düzenli, sağlıklı beslenmelerine özen gösterelim. İçine kapanık, kendine güvensiz, sessiz ve alıngan çocuklarımızın bu yönlerini değiştirmelerine fırsat verecek etkinlikler için destekleyelim ancak onlar adına karar vererek girişimlerde bulunmayalım.”