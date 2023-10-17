Mersin Merkez İlçesi Ak Parti Akdeniz Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Zafer Şahin Özturan , Mart 2024'te yapılacak olan Yerel seçimlerde Ak Parti'den Akdeniz Belediyesi Başkan Aday Adayı olduğunu açıkladı.

2019 yılında yapılan Yerel seçimlerde Ak Parti Akdeniz İlçe Başkanı olarak yaptığı başarılı çalışmalarla Akdeniz Belediye Başkanlığının kazanılmasında önemli bir payı olan Özturan , seçim zaferine atfen Akdeniz'de parti tabanı ve vatandaşların gönlünde '' Akdeniz'in Zafer'i '' olarak taht kurmuştu.

Özturan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada , "HAYDİ BİSMİLLAH"

Büyüdüğüm,yetiştiğim yıllardır gece gündüz demeden hizmet ettiğim Sevdam Akdeniz ilçemiz için Belediye başkan Aday Adaylağımı açıklamış bulunmaktayım.Bana inanan güvenen bütün halkımızın dost ve arkadaşlarımın desteklerini,duasını bekliyorum.Rabbim çıktığımız bu kutlu yolda bizleri mahçup eylemesin.

Bütün aday adayı arkadaşlarımızada başarılar diliyorum '' dedi.