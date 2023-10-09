Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, merkez kırsal demeden ilçeye bağlı her mahallede yeni yol açma, asfalt yama, kaldırım, kilit taşı ve karo yenileme hizmetine devam ediyor.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, güçlendirilen araç, gereç ve ekipman desteği sayesinde, hazırladığı plan ve program çerçevesinde, geniş bir alana yayılmış 65 mahalleye hizmet veriyor. Tarımsal üretimle öne çıkan kırsal yerleşim bölgelerinden biri olan Kazanlı Mahallesinin 32995 sokağında kombili araç ve iş makineleri desteğiyle sathi kaplama soğuk asfalt çalışması yapan ekipler, Mesudiye, Mithat Paşa, Gündoğdu, Turgutreis ile Kiremithane mahallelerinin sokaklarında da asfalt yama çalışması yaptı.

Diğer yandan Kültür, İhsaniye, Mesudiye, Mahmudiye mahallelerinin muhtelif sokaklarında kilit taşı ve kaldırım tamiratı çalışması yapan ekipler, Güneş Mahallesi halı sahası çevre koruma tellerinin tadilat ve kaynak işlerini yaptı. Özgürlük Mahallesi kültür ve sanat evinin iç kısmında boya çalışması yaparak yenileyen ekipler, Bekirde Mahallesi kültür evi panolarının montajına yaptı.

Öte yandan ekipler, ilçe genelinde kurulan semt pazarlarının yanına seyyar WC’ler de yerleştirerek alışverişe çıkan vatandaşlar ile pazarcı esnafının talebini yerine getirdi. Ekipler, son olarak Yeni Mahalle, Çay ve Çilek mahallerinde pazar kurulan alanların yanına seyyar WC’ler yerleştirdi.