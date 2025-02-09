Ressam Ersin Kayıkçı’nın ‘Akdeniz’in Renkleri’ adlı resim sergisinin açılışı yapıldı. İzmir Alsancak’ta yer alan Sadık Uygun Kültür Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşan sergi, 8 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.

İzmir’in Konak ilçesi Alsancak semtinde bulunan Sadık Uygun Kültür Sanat Merkezi, Ersin Kayıkçı’nın resim sergisinin açılışıyla sanatseverlerle buluştu. Geçtiğimiz aylarda açılan merkezde düzenlenen ilk sergi olan Akdeniz’in Renkleri’nde 28 eser yer alıyor. Maki bitkilerinin florası ve floranın insan hayatı ile kesişiminin estetik bir pratik dahilinde incelendiği sergi ile ilgili olarak Ressam Kayıkçı şunları söyledi:

"Önemsiz bir çalı olarak görülen bu bitki örtüsünün sanat eserleri aracılığıyla sadece çalı değil de bir yaşam ortamı olduğu bilgisinin aktarılması amaçlanırken maki bitki örtüsünün kuş türleri, çiçekler, böcekler, sürüngenler, tilkiler gibi canlıların insan yaşamındaki yeri yeniden sorgulandı. Ekoloji, günümüzde uzak ve steril bir kavram gibi kullanılıyor. Buzulları ve çölleri düşünmek elbette önemli ancak bu sergide içinde bulunduğumuz ve yanı başımızda yitirilen doğaya dikkat çekmenin estetik bir yolu öneriliyor."

Sanatın iyileştirici gücüne vurgu yapan Sadık Uygun Kültür Sanat Merkezi kurucularından Özgür Uygun Aydın ise, "Ülke olarak yoğun gündemler yaşıyoruz. Hepimizde travmalar oluşuyor. Biz bunların sanatla iyileşeceğini düşünüyoruz. Ersin Kayıkçı Hataylı bir ressam. Her eserinde ayrı bir hikayeye vurgu yapıyor" dedi.

Geçtiğimiz yıl sanatseverlere kapılarını açan Sadık Uygun Kültür Sanat Merkezi’nde; yetişkinlere, öğrencilere ve eğitmenlere çocuklar için felsefe, masal, yenilikçi öğrenim yaklaşımları, çağdaş ve güzel sanatlar gibi pek çok eğitim veriliyor. Ayrıca söyleşiler, yazar buluşmaları, imza günleri gibi birçok etkinlik de düzenleniyor.