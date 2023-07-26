Akdeniz Belediye Spor Kulübü bünyesinde mücadele eden ve katıldıkları ulusal ve uluslararası şampiyonalardan madalyalarla dönen kick boks sporcuları, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile bir araya geldi.

Kick Boksta Avrupa Şampiyonu olan Hilal Sonay, Mardin’de düzenlenen Kick Boks Türkiye Şampiyonasında üçüncü olan Esin Yüce, yine aynı şampiyonada üçüncü olarak madalyalara uzanan Ulaş Yalçınkaya ile Muhammet Tan, antrenörleri Nasır Kandemir ile birlikte Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ı ziyaret etti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Uçar’ın da katıldığı ziyarette, şampiyon sporcular ve antrenörleri, spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Başkan Gültak’a teşekkürlerini dile getirdi. Sporcularının elde ettiği başarıların kendilerini gururlandırdığını söyleyen Kandemir, düzenlenecek yeni müsabakalardan da madalyalarla döneceklerine inandığını söyledi.

“Başarıların mimarı Başkanımız Gültak’tır”

Kandemir; “Başkanımız Mustafa Gültak’a çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu başarıların mimarı Başkanımızdır. Sporcumuz Hatip Emlek Türkiye şampiyonu oldu ve Portekiz’de yapılacak dünya şampiyonasında Akdeniz ve Türkiye’yi temsil edecek. Hilal kızımız gençlerde Avrupa Şampiyonasına katılacak. Diğer sporcularımız da yeni olmalarına rağmen Türkiye 3’üncüsü olup başarı elde ettiler. Onların da gelecekte şampiyon olacaklarına inanıyorum” dedi.

Başarılarını anlatan Akdeniz’in kick boks sporcuları da kendilerine sağlanan her türlü imkân ve destek için Başkan Gültak ve Antrenör Kandemir’e teşekkür etti.

“Spor ve eğitimde, elde ettiğimiz başarılar Akdeniz’in değişim ve dönüşümünün ispatı”

Akdeniz Belediye Spor Kulübü bünyesinde olan sporcuların, Türkiye’de düzenlenen şampiyonada dereceler elde ederek büyük bir gurur yaşattıklarını söyleyen Başkan Gültak ise "Şampiyon sporcularımızdan Hatip Emlek, Portekiz’de düzenlenecek Dünya Kupasında Akdeniz ve Türkiye’yi temsil edecek. Hilal Sonay kızımız da Avrupa Şampiyonasında bizleri temsil edecek. Diğer kardeşlerimiz daha yolun başındalar. Buna rağmen şampiyonada üçüncü oldular. Onlardan da ilerleyen dönemlerde birincilik bekliyoruz” diye konuştu.

“Sporcularımızın başarısı ülke sınırlarını aştı”

Başkan Gültak, göreve geldikleri ilk günden beri spora, kültür ve sanata büyük önem verdiklerini kaydederek, “Bölgemizde spora ve sporcuya verdiğimiz destekler sayesinde birçok sporcumuz, Türkiye sınırlarını aşarak Avrupa ve dünya şampiyonluklarına uzandılar. Gençlerimizin spor gibi, eğitimde, üniversite ve lise sınavlarında, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde böylesine derece yapmaları ve başarı kazanmaları, Akdeniz’in değişimi ve gelişmişliğinin bir göstergesidir. Bu da bizleri ayrıca mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.