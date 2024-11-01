Alanya Belediyesi’nin bu yıl 3. kez düzenlediği Tropikal Meyve Festivali başladı. Üç gün sürecek festivalin açılışında konuşan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Festivali, üreticilerimizin desteklenmesine ve gençlerimizin tarıma olan ilgisinin daha da artmasına katkı sağlayacak önemli bir organizasyon olarak görüyoruz. Farklı etkinlikler düzenleyerek festivalimizi bu yıl yeni bir boyuta taşıdık” dedi.

Alanya Belediye binası arkasında kurulan alanda 3 gün sürecek olan festivale, Kaymakam Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Alanya Tarım Orman İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar, Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, oda, dernek temsilcileri ile çok sayıda üretici ve vatandaş katıldı.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Çelik, "Umduğumuzun üzerinde bir ilgi ile karşılaştık, şahane bir Alanya havası, şahane bir zamanlama ve hedefimize ulaşmak adına belediyemiz ekipleri, ben ve hepimiz Alanya çevresinde yetişen tropikal meyvelerimizin asıl amacının tanıtımı için elimizden geleni yapıyoruz, şu ana kadar aldığımız tepkiler de çok güzel" şeklinde konuştu.

Festival eğitici atölyelerle görücüye çıktı

Birbirinden renkli etkinlikler, sergiler, atölyeler, yarışmalar ve stantlar eşliğinde gerçekleşen festivalin ilk atölyesini, Alanya’da yaşayan yerleşik yabancı şef Elena Vorontsova açtı. ‘Alanya’nın Yeni Mutfağı’ atölyesinde vatandaşlara ’ejder meyvesi çorbası’ tarifi verildi. Belediye Başkan Danışmanı Sadık Dizdaroğlu, şef Vorontsova’ya teşekkür ederek, Alanya Silueti Tablosu hediye etti. Günün ikinci atölyesinde ise Güzellik Uzmanı Suna Dumankaya, ‘Tropikal Güzellik Sırları’ atölyesini gerçekleştirdi. Tropikal lezzetlerden yapılan, saç ve yüz maskesi gibi pek çok güzellik sırrının tarifini veren Dumankaya, vatandaşların merak ettikleri soruları da yanıtladı. Belediye Meclis Üyesi Ufuk Aras Solmaz, Dumankaya’ya değerli bilgileri için teşekkürlerini sunarak, Alanya Silueti Tablosu hediye etti.

Muzun doğduğu yer Alanya

Festival kapsamında, Alanya’nın yaşayan en büyük değerlerinden Eğitimci-Yazar ve Fotoğraf Sanatçısı Haşim Yetkin’in ‘Muzun Doğduğu Yer Alanya’ sergisi açıldı. Protokol üyeleri, Haşim Yetkin’in sergisini birlikte gezerek, tarih kokan fotoğraflar ve Alanya’ya kattığı değerler için Haşim Yetkin’e teşekkür ettiler. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Haşim Yetkin’e Belediye Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi üyeleri tarafından yapılan muz tasvirli tablo hediye etti. Haşim Yetkin ise Başkan Özçelik’e teşekkür ederek, “Benim ilacım oldunuz umarım daha birçok festivalde birlikte oluruz” dedi. Programda ALTSO Başkanı Eray Erdem, Tarım Orman İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar, Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ise konuşmalarını gerçekleştirerek, Başkan Özçelik başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

“Festivalimizi yeni bir boyuta taşıdık”

Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, fotoğraf sergisini gezerken, 12 yaşına geri gittiğini belirterek, "Muz bahçesinde muz taşıdığım, sandıklara yerleştirdiğim, sandıkların kapağını kapattığım günlere döndüm. O günleri hatırlayınca biraz duygusallaştım. Bugün burada, tarımsal üretimimizin çeşitliliğini ve sürdürülebilirliğini desteklemek için bir aradayız. Alanya’nın tropikal meyvelerle dolu bereketli topraklarının, yalnızca ülkemizde değil, uluslararası alanda da tanınmasını amaçlıyoruz. Festivali, üreticilerimizin desteklenmesine ve gençlerimizin tarıma olan ilgisinin daha da artmasına katkı sağlayacak önemli bir organizasyon olarak görüyoruz. Farklı etkinlikler düzenleyerek, festivalimizi bu yıl yeni bir boyuta taşıdık. Sadece eşsiz meyvelerimizi sergilemekle kalmadık. Aynı zamanda bu meyvelerin yetiştirilmesinde emeği geçen çiftçilerimizi ve girişimcilerimizi de tanıtmayı hedefledik. Alanya, iklimin sunduğu verimlilikle tarımsal üretimde daima öne çıkmıştır. Muzdan avokadoya, mangodan ejder meyvesine kadar birçok tropikal meyve, bu topraklarda yetişiyor. Bu çeşitlilik, üreticilerimizin fedakar çalışmalarının bir yansımasıdır. Sizlerin desteğiyle Alanya’mızı güzelleştiriyor ve geliştirmeye devam ediyoruz. Belediye olarak, tarım sektörüne her türlü desteği veriyoruz. Bugün burada bulunarak festivalimize katkı sağlayan herkese, emeği geçen tüm çalışanlarımıza, değerli katılımcılarımıza ve ziyaretçilerimize teşekkür ediyorum. Tropikal meyvelerle dolu bu renkli festivalde, keyifli ve lezzet dolu anlar diliyorum" dedi.

Başkan Özçelik’in konuşmasının ardından protokol üyeleri festival alanını gezerek, vatandaşlarla ve esnaflarla bir araya geldiler.

Tarım sektörü üzerine söyleşi yapıldı

Bu yıl festivalde ilk kez tarım söyleşisi düzenlendi. Alanya’nın en eski çiftçilerinden Mehmet Balki, Ahmet Dalabasmaz ve Ahmet Arslan söyleşinin ilk gün konukları oldu. Tropikal meyve üretimi yapan isimler, tecrübelerini ve hatıralarını izleyicilere aktardı. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, söyleşi için teşekkür ederek, Alanya Silueti Tablosu hediye etti. Festivalde ilk günün son atölyesinde ise Yunus Emre Akkor, ‘Bir İmparatorluğun Mutfak Hikayeleri’ söyleşisini gerçekleştirdi ve birbirinden lezzetli Avokadolu Ali Nazik ve Palude tariflerini vatandaşlarla paylaştı. Başkan Özçelik, Akkor’a özel olarak tasarlanan avokado tablosu hediye ederken, yapmış olduğu yemekleri tattı.

En ağır muz tarağı 6.266 gram geldi

Festivalin ilk gününde En Ağır Alanya Muzu Tarağı (Bodur Cavensih) yarışması gerçekleştirildi. Yarışmaya üreticiler muz tarakları ile katılırken, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Muzcular Birliği Yöneitm Kurulu Üyesi ve Başkan Danışmanı Sadık Dizdaroğlu, ALTSO Başkanı Eray Erdem, Tarım Orman İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar, Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen ve Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa jüride görev aldı. Yarışmayı 6.266 kilogramla Ahmet Alaettinoğlu kazanırken, 5.714 kilogramla Mustafa Demir ikinci ve 5.294 kilogramla İbrahim Çetin üçüncü oldu. Kazanan isimlerin ödüllerini Başkan Özçelik takdim etti. Festivalin ilk günü İrem Özalp ve Burak Gündoğdu konseriyle tamamlandı.