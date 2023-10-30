Antalya’nın Kepez Belediyesi’nin yapımını tamamladığı, Akdeniz’in en büyük kütüphanesi hizmete girdi.

Kepez Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılını ve 22 kütüphane projesini Antalya kütüphanesi ile taçlandırdı. Akdeniz’in en büyük kütüphanesi Antalya Kütüphanesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hizmete girdi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Kütüphanesi’nin açılışına eşi Dr. Ayşe Tütüncü ve kızı Zeynep ile beraber kırmızı renkli 1950’li yıllara ait Chevrolet araçla geldi.

Açılışta konuşan Başkan Tütüncü, “Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, milli mücadelemizin ölümsüz kahramanlarını mazisi insanlık tarihi kadar eski olan milletimizin bütün şahsiyetlerini, büyüklerini hürmetle minnetle şükranla yad ediyorum. Mekanları cennet olsun. Allah onlardan razı olsun“ dedi.

"Kepez’e 22 kütüphane"

Kütüphaneler şehri Kepez mottosuyla çıktıkları yolda Antalya Kütüphanesi’nin kapılarını açtıklarını belirten Tütüncü, “Bizim inancımızın ilk emri ‘Oku’dur. Tarih boyunca zirvede olduğumuz yüzyıllar boyunca hep üzerinde durduğumuz bilgiye sahip olmaktır. Sahip olduğumuz bilgiyle yepyeni ufuklar açmaktır. Bizde atalarımızın yolundan giderek kalplerimizin gönüllerimizin milli birlik ve beraberlik ortamında bir araya geldiği milli bayramları da bir vesile kılarak bu tip kalıcı eserleri, bilgi üreten, bilgi dokuyan, bilgiye öğrenmeye yönelik çalışmalarla taçlandırmak istedik. Kepez’de dönemlerimizde 22 kütüphane kurduk. Göreve geldiğimizde Kepez’de hiç kütüphane yoktu. Bugün 22 kütüphane eşsiz bir koleksiyon niteliğinde kitabı olan bir belediye olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kütüphane bizden çok daha fazla yaşayacak. Türk irfanına, kültürüne, medeniyetine, bilimine yön verecek birbirinden değerli eserlerin bulunduğu bir kütüphane 1 milyon kitap kapasitesi, aynı anda 2 bin 500 kişinin ders çalışacağı bir kütüphane olması yanında 350 kişilik anfi salonunu, kültür salonu, sergi salonu, kültür sanat programlarının hazırlanacağı çok şık bir televizyon stüdyosu ile açık teraslarıyla bir kütüphane olmanın çok ötesinde hayatın merkezi olacak çok özel bir kültür sanat yapısı Milli bir bayramımızda, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümünde bu sebeple buraya toplandık “diye konuştu. Tütüncü, dünyada kütüphanelerin yüzde 60 oranında ders çalışmak için kullanıldığı ama kütüphanelerin insanlığın bilgilerini, ilimlerini, medeniyet mirasını muhafaza eden derin dondurucu olduğuna dikkat çekti.

"Gençlere bir armağan"

“Ne mutlu ki Türkiye Cumhuriyeti 100. Yılına, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde harika bir bilim ve teknoloji seferberliği ile kütüphaneler okuma, öğrenme aşkıyla girdi “ diyerek sözlerini sürdüren Başkan Tütüncü, “İnşallah ikinci 100. yıl Türk büyüklerimizin ifade ettiği gibi Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar Türk’ün asrı olacak. Bizim asrımız olacak. O hayalin hedefi kütüphaneler olacak, bilim ve teknoloji merkezleri olacak, bizde bunları inşa ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılında Antalya’mıza, gençlerimize, geleceğimize, Antalya’mıza, aziz milletimize bir armağan bırakıyoruz. Kültür ve sanat, bilim ve teknoloji olmak üzere medeniyet iki temel üzerinde kuruludur. Biz Türkiye’nin yeni yüzyılını, Türkiye yüzyılını böyle hayal ediyoruz. Bilimsel bilginin yol göstericiliğinde, kültür ve sanatın zarafetinde kalpleri buluşturan ikliminde Türkiye’yi gelecek hedeflerinde buluşturmak bizim neslimize, bizim kuşağımıza nasip olacak” diye konuştu. Başkan Tütüncü, konuşması sırasında Antalya Kütüphanesi’nin bulunduğu Gülveren Mahallesi’nin eski Gülveren olmadığını, Kepez’in de eski Kepez olmadığını da hatırlattı.

Tütüncü, “Işıkları hiç sönmemek üzere Antalya Kütüphanesi açılmıştır. Antalya’ya, gençlerimize, Türkiye yüzyılına, 100 yılımıza hayırlı olsun” dedi.

"Millet kütüphanesi"

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse de, “ Bu gibi eserleri meydana getirirken ortaya bir hayal koyuyorsunuz. O hayalinizi gerçeğe dönüştürmek için bir çalışma ortaya koyuyorsunuz. Ve o eserler emek emek çalışma sonucunda geliyor. Hayal ettiği için önce Hakan Başkanımıza, o hayali gerçekleştirmek için çalışan ekibine teşekkür ediyorum. Kepez’de hiç kütüphanemiz yoktu, Hakan başkan bir iyilik başlattı. Birinci kütüphane derken, bugün 22’nci kütüphaneyi Antalya Kütüphanesiyle taçlandırmış oldu. Şöyle bir baktım; Gerçekten Antalya’ya çok yakıştı. Hakan Başkanımıza çok yakıştı. Emeği geçen herkese çok yakıştı. Burası Antalya’nın Millet Kütüphanesi olmuştur. Hayırlı uğurlu olsun “ dedi.

Konuşmaların ardından konuklar, Kepez Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrasının muhteşem konseriyle Antalya Kütüphanesini gezdi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve beraberindeki heyet Antalya Kütüphanesi’nin kültür salonunda düzenlenen Prof. Dr. Nevzat Çevik’in, kütüphaneler tarihi anlatımını dinledi. 1 milyon kitap kapasitesiyle 365 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunacak ve aynı anda 2 bin 500 kişinin istifade edeceği Antalya Kütüphanesi kapılarının açılışının hemen ardından kitapseverlerle doldu.