Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlulara yönelik sürdürülen çalışma neticesinde; D400 Karayolu Bekirde Kavşağında kalabalık grubun kavga ettiği ve araçlarla birbirlerini kovaladıkları bilgisi edinilmesi üzerine olay yerinden kaçan 3 araç ve 13 şüpheli ekiplerce hızlı bir şekilde olaya karıştıkları suç unsurları ve araçlar ile yakalanmıştır.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlulara yönelik sürdürülen çalışma neticesinde; D400 Karayolu Bekirde Kavşağında kalabalık grubun kavga ettiği ve araçlarla birbirlerini kovaladıkları bilgisi edinilmesi üzerine olay yerinden kaçan 3 araç ve 13 şüpheli ekiplerce hızlı bir şekilde olaya karıştıkları suç unsurları ve araçlar ile yakalanmıştır.

K.A, D.B, B.A, T.T, M.T, U.K, F.K, P.P ve A.A. isimli şahıslar kullanmış oldukları araçlarla birlikte ekiplerin titiz çalışması neticesinde yakalanmış, K.A ve F.K çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır.

K.A. isimli şahıstan; üzerinde ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjöre basılı şekilde 5 adet fişek, P.P. isimli şahıstan; üzerinde ruhsatsız kurusıkı tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör, A.A. isimli şahıstan; 1 adet sustalı tabir edilen bıçak, B.A isimli şahıstan; 1 adet bıçak ele geçirilmiştir.

M.Ç, D.Ç. B.Ç. isimli şahıslar yakalanmış; M.Ç. isimli şahıstan; üzerinde ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjöre basılı vaziyette 3 adet fişek ele geçirilmiştir.

Ayrıca olay yerinden kaçtığı tespit edilen araç ekiplerimizce yapılan titiz çalışma sonucu yakalanmış, bahse konu yapılan aramada; 1 adet tam otomatik ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjöre basılı vaziyette 8 fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjöre basılı vaziyette 7 adet fişek ele geçirilmiştir.