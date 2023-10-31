Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin ‘Cumhuriyetin 100’üncü kuruluş yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ kutlama etkinlikleri, Çilek Mahallesi Kültür ve Sanat Evinde düzenlenen etkinliklerle devam etti.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz Karacaoğlan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Faik Sözer, Kültür, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Uçar ile Çilek Mahallesi Muhtarı Selim Tomak’ın da katıldığı etkinliğe, kadınların ağırlıkta olduğu mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Buluşmada, merkezde kreş eğitimi alan çocukların, eğitmenleri ile hazırlayıp sundukları gösteriler, şiir ve marşlar beğeni topladı. Salonun dört bir yanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün resimleri ile donatılırken, çocukların yüzlerine çizdiği ve Cumhuriyetin 100’üncü yılını yansıtan çizgiler de dikkat çekti.

“Cumhuriyetimiz de daha nice 100 yıllar devam edecek”

Programda, salonu dolduran vatandaşlara hitap eden Başkan Gültak, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da yola çıkıp Samsun’a vardı. Sonunda da Kürt’ü, Türk’ü, Arap’ı, Çerkez’i ile dünya tarihine geçen bir savaş verdik. Kendini Anadolu topraklarına ait hisseden herkesin katıldığı bir kurtuluş savaşı verdik. Bu savaş sonunda cumhuriyetimizi kurup, topraklarımız işgallerden kurtardık. Tam 100 yıldır ayaktayız. Birçok kere bu toprakları bölmek için hamle yapsalar da beceremediler. Tabi cumhuriyetimiz 100 yıl, geçmişimiz 100 yıl değil. Cumhuriyetimiz de daha nice 100 yıllar devam edecek” dedi.

“Bu devlet hepimize yeter, bizi hiç kimse ayrıştıramaz”

İsrail’in, günlerdir kadın çocuk, genç yaşlı demeden sivil ve masum Gazze halkına uyguladığı insanlık dışı katliama da dikkat çektiği konuşmasında Başkan Gültak; “İyi ki cumhuriyetimiz var, iyi ki devletimiz var. Bu cumhuriyet ve devlet olmazsa, değerlerimiz olmazsa, inanın bizi de bu hale getirmek istiyorlar. Akdeniz’de en çok istediğim şeydi ve bunu da başardığıma inanıyorum. Barışı, kardeşliği ve muhabbeti getirdik Akdeniz’e.

Daha önce ayrıştırmışlardı bizleri, ona izin vermiyoruz artık. Birileri bunu kasten yaptı. Sakın bizi bölmelerine izin vermeyin. Bu devlet hepimize yeter. Hepimiz devletin çatısı altında özgürce yaşarız. Biz göreve geldiğimizden beri de Akdeniz’de eşitliği sağladık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu cumhuriyet payidar kalacaktır. Cumhuriyetimiz daha nice 100 yıllar yaşayacaktır. Milletimizin Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Karacaoğlan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen kutlama, Çilek Mahallesi Kültür ve Sanat evinde eğitim gören çocukların, “Cumhuriyet emin ellerde’ yazılı sahnede sundukları gösteriler, şiir ve müzik dinletileri ile sürdü.