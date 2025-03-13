Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesine ait fidanlıkta, tohumdan fidana kadar yüzlerce çeşit çiçek ve uzun ömürlü bitkinin üretim faaliyeti baharın yaklaşmasıyla hız kazandı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kendi fidanlığında Meksika, valentine ve kızıl yıldız türü petunyaları, kadife çiçeği, ligustrum, hatmi, kasımpatı, ateş çiçeği, ejder meyvesi, begonvil çiçeği gibi daha birçok çeşitte on binlerce renkte mevsimlik çiçeğin yanı sıra, uzun ömürlü bitkileri üretip yetiştiriyor. Üretilen bütün çiçek, çalı ve uzun ömürlü bitkiler belediyeye ait park, bahçe ve yeşil alanların yanı sıra talep eden okul, cami ve farklı kamu kurumlarının bahçesinde toprakla buluşacak.

Çelikleme işlemi bitti, şaşırtma çalışmaları sürüyor

Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bir yandan kendi fidanlığında tohum ve çelikten ürettiği yüzlerce çeşit mevsimlik çiçeğin ekimini sürdürürken, diğer yandan da rengârenk on binlerce mevsimlik çiçek, çalı ve ağaç türü bitki, baharın yaklaşmasıyla birlikte çelikleme işleminin ardından Akdeniz’in parkları, yeşil alanları, meydan, kavşak ve refüjlerdeki yerini almaya hazırlanıyor.

Fidanlık serasında hummalı üretim sürdüren ve yaklaşık 2 ay önce çelikleme işlemini bitiren ekipler, bugünlerde de şaşırtma işlemiyle, ekimi ve dikimi yapılacak yüzlerce faklı türde çiçek, ağaç ve bitkileri hazırlıyor.

Akdeniz, rengarenk çiçeklerle buluşacak

Fidanlıkta gerçekleşen çalışmalara ilişkin açıklama yapan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener; geniş bir alanda kurulu olan seralarda gerçekleşen üretim sayesinde, kurum olarak ciddi bir maliyet kaleminin önüne geçildiğinin altını çizdi. Şener, rengârenk on binlerce mevsimlik çiçeğin yanı sıra, uzun ömürlü çalı ve ağaç türü bitkinin, baharın yaklaşmasıyla birlikte ilçenin park ve yeşil alanlarına, meydan, kavşak ve refüjlere ekileceğini ifade etti.

Talep ettikleri takdirde eğitim yuvaları, okul ve cami gibi resmi kurumlara da mevsimlik çiçek ve çok yıllıklı uzun ömürlü farklı bitkilerin ulaştırıldığını sözlerine ekleyen Şener, fidanlık sahasında gerçekleşen üretim sürecinde emek veren tüm personele de teşekkür etti.