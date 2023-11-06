Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin hayata geçirdiği ’Yerinde Kentsel Dönüşüm’ projesi çerçevesinde, 416 konut, 44 iş yeri ve sosyal alanlar inşa edilen Çay Mahallesinde, ikinci etap çalışmaları devam ediyor. Gerçekleşen dönüşümden çok memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, bir an önce diğer etapların da tamamlanmasını bekliyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Akdeniz Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen ’Yerinde Kentsel Dönüşüm’ projesi Çay Mahallesinin çehresini değiştirdi. Projenin tamamlanan ilk etabında, 20 bloktan oluşan, 4’er ve 5’er katlı 416 konutun yanı sıra 8 dükkanın yer aldığı ticaret merkezi, 36 iş yeri, cami, otopark, taziye evi ve yöre halkı için tandır evleri inşa edildi. Modern görünümüne kavuşarak vatandaşların yaşam koşullarını iyileştiren, sosyal donatılarıyla öne çıkan proje, ikinci etapta bulunan evlerin yıkım çalışmalarıyla devam ediyor.

"Zor şartlardaki vatandaşlarımızı modern konutlara taşıyoruz"

Bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceleyen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, TOKİ yetkililerinden bilgi aldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Gültak, "Yıkılmak üzere olan Çay Mahallesinin durumlarını, demirlerini ve betonlarını göstermek istedim. Artık buralar yıkıldı. Bu zor şartlarda oturan vatandaşlarımızı nasıl modern konutlarla kavuşturduğumuzu ilk etabı gezdiğinizde gözlerinizle gömüş olursunuz. Oradaki vatandaşlarımız buraya göre cennetin içerisinde yaşıyorlar. Çay Mahallesinde toplamda 2 bin 500 konut inşa edeceğiz. İçerisinde ticari alanlar da olacak" dedi.

Mahallelerinin değişimlerinden çok memnun olduğunu söyleyen vatandaşlar ise "Eski binalarımızla şimdi oturduğumuz binalar arasında dağlar kadar fark var. En önemlisi de konforlu ve güvenli bir alana sahibiz. Çocuklarımız için oyun alanları var. Maddi anlamda da bizi çok rahatlatan bir durum söz konusu. Çok memnunuz" ifadelerini kullandılar.

Kentsel dönüşümde ikinci etabın tamamlanmasını bekleyen bazı vatandaşlar, "Buradaki değişim bizleri çok şaşırttı. Herkes yeni evinden çok memnun. Ondan dolayı bizler de mahallemizde kentsel döşüm istiyoruz. Artık cefa değil sefa sürmek istiyoruz. Çocuklarımızı oynatmak için buraya getiriyoruz. Başkanım bizler seni çok seviyoruz. Seni bırakmayız, sende bizleri bırakma" diye konuştular.

Gültat, ihtiyaç duyulan bütün mahallelere sırayla kentsel dönüşüm yapılacağını dile getirdi.