Mersin’de Akdeniz Belediyesi, ilçeye bağlı 65 mahallenin 2 bin 800 sokağında, 40 adet çöp toplama aracı ve yüzlerce personel desteğiyle her gün yaklaşık 400 ton çöp toplayıp, atık bertaraf tesisine ulaştırıyor.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilçeye bağlı 65 mahallenin yüzlerce sokağına kesintisiz çevre temizliği hizmeti vermeye devam ediyor. Her gün tonlarca çöpü toplayan ekipler, vatandaşlar tarafından sokaklara bırakılan molozları da toplarken, süpürge aracıyla sokakları temizleyen ekiplerce temizliğin ardından tazyikli su ile dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Tonlarca moloz ve evsel atık toplanıyor

Akdeniz ilçe genelinde bulunan 2 bin 800 sokakta, 40 adet çöp toplama aracı ve yüzlerce personel desteğiyle her gün yaklaşık 400 ton çöpü toplayıp atık bertaraf tesisine ulaştıran Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, hastane ve okul bahçeleri, meydan ve bulvarlar, parklar, semt pazarları ile caddeleri de yıkayarak temizliyor. Vatandaşlara daha temiz ve sağlıklı bir çevre sunmak için hizmet veren ekipler, sokaklara dökülen tonlarca moloz ve evsel atığı da iş makineleri desteğiyle toplayarak mahallelerden çıkarıyor.

İlçe genelinde insan ve iş yeri hareketliliğinin en yoğun olduğu bölgelere yerleştirilen 3 tonluk kapasiteye sahip çöp konteynerleri da çok amaçlı çöp toplama (ÇAÇA) ile boşaltılarak ardından ilaçlı-tazyikli su ile yıkanıyor. Yine haftanın belirli günlerinde ve semt pazarı kurulan mahallelerin sokaklarında önce temizlik sonrasında da tazyikli su ile yıkama yapan çevre koruma ekipleri, büyük ve küçük boy süpürge araçlarıyla da sokakları temizliyor, ilçe sakini vatandaşlara daha temiz ve sağlıklı bir kent yaşamı sunuyor.