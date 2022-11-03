Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri zincir marketlerde denetim yaptı.

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri zincir marketlerde denetim yaptı.

Toplum sağlığını korumak ve sürdürmek amacıyla hatanın her günü Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerine yönelik kontrol ile denetimlerini sıkılaştırdı. Ekipler son olarak, ilçe sınırlarında faaliyet gösteren zincir marketlerde uygulama gerçekleştirdi. Belediye Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu’nun başkanlığında ekipler, satışa sunulan peynir, yağ, şeker, et, süt, yumurta ve ekmek başta olmak üzere, vatandaşların en çok tükettiği gıdaların son kullanma tarihi, fiyat,etiket ve etiket,kasa fiyatı uyumu, gramaj, saklama, ambalajlama koşullarına yönelik kontrollerde bulundu.

Çok sayıda personelin katıldığı denetimlerde, özellikle ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatının uyuşmadığı hallerde yasal işlem yapılacağı yönünde çalışanların uyarıldığı bildirildi. Ayrıca son kullanma tarihi yaklaşan et türü gıdaların en kısa sürede dolaplardan çıkarılması gerektiği belirtilerek bazı marketlere eksikleri tamamlamaları için yasal süre verildi.

Belirlenen eksiklerini tamamlamayan işyerlerine, yasalar gereği idari müeyyide uygulanacağı ekiplerin halk sağlığını korumaya yönelik kontrol ve denetimlerinin ise aralıksız devam edeceği kaydedildi.