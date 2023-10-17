Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, mahallelerde asfalt yama, kaldırım, kilit taşı ve karo tadilatı hizmeti ile birlikte belediyeye ait park ve spor tesislerine yönelik bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Karaduvar Mahallesinin kimi sokaklarında asfalt yama çalışması yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalledeki parkın çevresinde kaldırım tamiratı, sahil boyundaki parkta da bank, kamelya, demir aksamı, bordür taşları ve basketbol saha çevre tel ve direkleri boyama çalışması gerçekleştirdi. Bahçe, Barış, Yeni Mahalle, Gündoğdu ve Güneş mahallelerinde, zamanla zarar gören sokaklarda kilit taşı, kaldırım ve karo tamiratı çalışması yapan ekipler, Seyfi Ali Türkoğlu Spor Sahasının soyunma odalarının da onarımını gerçekleştirirken, Karacailyas Futbol Sahasına da 2 adet bayrak direği montajı yaptı. Evci Mahallesi Muhtarlık binasının çevresini kilitli parke taşları ile döşeyen ekipler, muhtarlığın yanına yeni beton dökerek çevreyi düzenledi.

Öte yandan Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belediye envanterinde bulunan çeşitli araç, gereç ve iş makinelerinin tamir, kaynak ve bakım işlerinin yanı sıra, belediyeye bağlı birimlerin mobilya malzemelerini de üreterek tasarruf ediyor, böylelikle kurumu ciddi bir maliyet kaleminden de kurtarıyor.