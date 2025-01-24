Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilçenin yaşam kalitesini artırmak için başlattığı yol ve kaldırım yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mesudiye, Bahçe ve Yeni Mahalle’de yürüttükleri kaldırım kilit taşı tamiratı ve yenileme çalışmalarıyla bölge halkının güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlaması için yoğun bir mesai harcıyor. İlçenin farklı noktalarında yürütülen çalışmalar kapsamında, yılların yıprattığı bozuk ve aşınmış kaldırım taşları sökülerek yerine dayanıklı ve modern kilit taşları döşeniyor. Yapılan yenileme işlemleri, yalnızca güvenliği artırmakla kalmıyor, aynı zamanda mahallelerin estetik görünümüne de önemli katkı sunuyor.

“Her köşeye eşit hizmet götürme gayretiyle çalışıyoruz”

Belediye olarak mahalleler arasında hiçbir ayrım yapmadıklarını ve her köşeye eşit hizmet götürme gayretiyle çalıştıklarını belirten Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, “Mesudiye, Bahçe ve Yeni mahallelerimizde sürdürdüğümüz kaldırım yenileme çalışmaları, vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmayı ve mahallelerimizin modern bir görünüme kavuşmasını hedefliyor. Belediye olarak mahallelerimiz arasında hiçbir ayrım yapmadan, her köşeye eşit hizmet götürme gayretiyle çalışıyoruz. Halkımızın güvenliği ve konforu bizim önceliğimiz” ifadelerini kullandı.