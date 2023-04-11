Akdeniz Belediyesi, uzak yakın demeden ihtiyaç duyan her mahallede yeni imarlı yol açma, asfalt serimi, yama, kaldırım, kilit taşı ve karo yenileme çalışmalarına hız verdi.

Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gerek sahada yaptıkları tespitler, gerekse muhtarlar ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine merkez ve kırsal ayırımı yapmadan ihtiyaç duyan her mahalleye hizmet sunuyor. İlçeyi değiştiren hizmetler, ilçe sakini vatandaşların gündelik yaşamını da kolaylaştırıyor.

Yeşilçimen Mahallesi’nde yeni imar yolu açılıyor

Yeşilçimen Mahallesi sınırları içinde, Tırmıl Sanayi Sitesi kuzeyinde yeni imarlı yol açma çalışması başlatan ekipler, iş makineleri yardımıyla önce yumuşak zemin ham toprağı alıp yerine dolgu malzemesi serdi. Ardından da bypass serimi yaptı ve dolgu sıkıştırma çalışması yaptı. Tamamlandığında özellikle bölgede faaliyet gösteren sanayiciler ile üreticilerin her türlü nakliyesine büyük kolaylık sağlayacak yeni yol, yüzlerce metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde olacak. Ayrıca buradan çıkan kırmızı toprak da Park Bahçeler Müdürlüğünce yeni parklarda değerlendiriliyor.

Asfalt yama, kilit taşı, kaldırım ve karo yenileme çalışmaları

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez kırsal ayırımı yapmadan mahallelerde asfalt kaplama ve yama, kaldırım, kilit taşı, bordür ve karo yenileme çalışmaları da gerçekleştiriyor. Hazırladıkları plan ve program kapsamında hareket eden ekipler, Adanalıoğlu Limonlu Mahallesi, Huzurkent Bahşiş Mahallesi, Yeni Mahalle, Müfide İlhan, Karaduvar, Siteler, Güneş, Hal, Nusratiye, İhsaniye, Hamidiye, Mesudiye, Mahmudiye ve Şevket Sümer mahallelerinin ihtiyaç duyan sokak ve kaldırımlarında asfalt serimi ve yama, kilit taşı ve karo yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.