Mersin’in Akdeniz Belediyesi, sınırlarında bulunan ve vatandaşların ortak kullanım alanı olan parklar, bahçeler, yeşil alan ve spor tesislerinde bakım, onarım, yenileme, budama ve temizlik çalışmalarına hız verdiği bildirildi.

Mersin’in Akdeniz Belediyesi, sınırlarında bulunan ve vatandaşların ortak kullanım alanı olan parklar, bahçeler, yeşil alan ve spor tesislerinde bakım, onarım, yenileme, budama ve temizlik çalışmalarına hız verdiği bildirildi.

Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, vatandaşların dinlenme, eğlenme ve spor yapmak için uğrak yerlerinden olan park, bahçe, yeşil alan ve spor tesislerinde bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı. Diğer yandan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de Yanpar Mahallesi halı sahanın etrafında kilit taşı kaplama çalışması yaptı, Huzurkent Adnan Menderes Mahallesi basketbol sahasında ise engelli rampası imal etti. Adanalıoğlu Limonlu Mahallesi Eylül Parkı içine de kamelyalar ve piknik masalarının montajını yapan ekipler, Huzurkent Bahşiş Mahallesi ’İyi ki Varsın Eren Bülbül Parkı’nda çim biçme ve temizlik çalışması, Huzurkent Köselerli Mahallesi Atatürk İlkokulu etrafında da ot biçme ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Huzurkent Köselerli Mahallesi petrol istasyonu arkasındaki sokakta moloz ve yabani ot yığınlarını iş makineleri yardımıyla kaldıran ekipler, Toroslar Mahallesi taziye evi önündeki yeşil alanda da çim biçme ve temizlik çalışmasını tamamladığı da kaydedildi.

Hazırlanan plan ve program çerçevesinde ilçenin dört bir yanına hizmet veren ekiplerin, Huzurkent Köselerli Mahallesi eski polis karakolu yolu, Millet Bahçesi birinci etap içi, Kuvayi Milliye, Dr. Sadık Ahmet, Ahmet Taner Kışlalı, Romanlar Parkı, Kazanlı Mahallesi Caretta Caretta Parkı, 1 Mayıs, Cemre, Yakaköy parkları, İl Sağlık Müdürlüğü bahçesi ve Güneş Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi Huzurkent Kulak Mahallesi cami önünde budama, çim biçme ve temizlik çalışmaları da yaptığı ifade edildi.