Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, merkez-kırsal demeden ilçeye bağlı mahallelerde bir yandan asfalt yama, kaldırım, kilit taşı ve bordür yenileme çalışmalarını sürdürürken, özellikle kırsal bölgelerde bulunan mahallelerde de yeni yol açma ve düzenleme hizmetlerine kesintisiz devam ediyor.

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Camişerif, Çay, Karacailyas, Mahmudiye ve Siteler mahallelerinin çeşitli sokaklarında asfalt yama, kilit taşı ve kaldırım tamiratı gerçekleştirildi. Diğer yandan ağır iş makineleri desteğiyle Kazanlı Mahallesi’nden geçen 970 numaralı sokak ile Abdullah Şahutoğlu Mahallesi’nde yol düzenleme çalışması başlatan ekipler, Kürkçü Mahallesi halı sahası etrafını da yine iş makineleri yardımıyla düzenledi. Diğer bir ekip ise Karacailyas Hacivat Karagöz Anaokulunun bahçesinde bordür örülmesi, Özgür Çocuk Parkında da bank ve kamelya boyama çalışması gerçekleştirdi.

Fen işleri ekipleri; hazırladıkları plan ve program kapsamında Akdeniz’in ihtiyaç duyan her mahallesine kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.