Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saim Demir ile birlikte Gündoğdu Mahallesi’nde bulunan ve yeniden faaliyete geçen ’Yaparak, Yaşayarak Öğrenme Merkezi’nde, Kıbrıs İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

’Yaparak, Yaşayarak Öğrenme Merkezi’, öğrencilere teorik bilgileri deneyimleyerek öğrenme fırsatı sunan çağdaş bir eğitim alanı olarak dikkat çekiyor. Merkezde, enerjiden elektrik üretimi, Arduino eğitimi (açık kaynak kodlu yazılım ve donanıma sahip bir mikro denetleyici platformu), robotik kodlama, okul öncesi dönemdeki çocuklara el-beyin koordinasyonu ve problem çözme becerisi kazandırma gibi çeşitli atölyeler yer alıyor. Ayrıca planetaryum sayesinde öğrenciler gökyüzüne dair etkileyici gözlemler yapma fırsatı buluyor.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, merkezde yapılan etkinliklerin çocukların bilim ve teknolojiyle tanışması açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Geleceğe hazırlanmanın en iyi yolu, bilgiye deneyimleyerek ulaşmaktan geçiyor. Burada çocuklarımız bilimi, teknolojiyi ve yenilikleri eğlenceli ve uygulamalı bir şekilde öğreniyor. Akdeniz ilçemizde aylardır kapalı kalan böylesine önemli bir yeri yeniden faaliyete geçirerek öğrencilerimizin kullanımına sunduk. Sadece Akdeniz’deki değil, diğer merkez ilçelerden gelen öğrencilerimizin de buradan faydalanmasını istiyoruz" dedi.

Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Saim Demir ise "Eğitimde kalıcılığın sağlanması için uygulamalı öğrenmenin önemini biliyoruz. Bu merkez, öğrencilerimize teoriyi pratiğe dökme imkanı sunarak onların bilim ve teknoloji alanlarına olan ilgisini artırıyor" diye konuştu.

Akdeniz Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen ’Yaparak, Yaşayarak Öğrenme Merkezi’ projesi, bölgedeki çocuk ve gençlere yeni ufuklar açmayı amaçlıyor. Teknolojinin eğitimle buluştuğu bu merkez, geleceğin bilim insanlarını ve teknoloji üretici bireylerini yetiştirme noktasında büyük bir rol oynuyor. Akdeniz’de eğitim alanında gerçekleştirilen bu yenilikçi adımların devam edeceği vurgulanıyor.