Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin, yaz okulları kapsamında düzenlediği ücretsiz yüzme kursu kayıtları bugün başlıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün düzenlediği ve kontenjanlarla sınırlı olacak yüzme kursuna 2010-2016 arası doğumlu çocuklar başvuru yapabilecek. Akdeniz ilçe sınırlarında ikamet eden ailelerin başvurularının alınacağı kurs sayesinde çocuklar, hem eğlenecek hem de yüzmeyi öğrenecek. Yüzme kursu, uzman eğitmenler eşliğinde Madımak Parkı içinde bulunan belediyeye ait halı saha içinde kurulacak portatif havuzda verilecek.

“Çocuklarımıza sporu sevdiriyoruz”

Geçen yıl hem yaz spor okullarında hem de yılın 12 ayı verdikleri spor kurslarında çok büyük rakamlara ulaştıklarını belirten Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Geçen sene futbol, basketbol ve tenis alanlarında 800’ü aşkın, yüzme alanında da bin 500’ü aşkın çocuğumuza kurs verdik. Bu yıl spor branşlarında çeşitliliği de arttırdık. Örneğin geçen yıl jimnastik ve Muay Thai kursları yoktu. Fakat hem çocuklarımıza bu sporları sevdirmek hem de Akdeniz’in spordaki geleceğine katkı sunmak hedefiyle, yaz okullarımızda bu spor dallarında eğitim veriyoruz. Sporun, çocukların eğitim hayatında da daha başarılı olmalarını sağladığı da bilinen bir gerçektir. Yaz okullarına gelen çocuklarımız, hem tatili en verimli şekilde geçiriyor hem de yetenekli oldukları spor dallarında kendilerini geliştirebiliyor. Bu nedenle velilerden isteğimiz, yeteneği ve isteği olan çocuklarını, ücretsiz sunduğumuz spor kurslarına ve ücretsiz yaz spor okullarına göndermeleridir” dedi.

Bu yıl verilen kursların sayısı arttırıldı

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bu yıl çocuklar için futbol, basketbol, tenis, jimnastik ve yüzme olmak üzere 5 farklı spor dalında düzenlediği ücretsiz yaz spor okulları ile geleceğin sporcularını yetiştiriyor. Bu yıl 12 Haziran’da başlayan başvurularda futboldaki kontenjan dolarken basketbol, tenis, jimnastik ve yüzme kurslarına kayıtlar ise devam ediyor. Çocuklarını yaz spor okullarına göndermek isteyen aileler, (0552 7690805) numaralı telefon üzerinden bilgi alabilecek. Ücretsiz yüzme kursundan daha önce faydalanan çocukların, bu dönem açılan kursa başvurularının alınmayacağı kaydedildi.