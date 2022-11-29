Mersin’de Akdeniz Belediyesi tarafından üreticiler ve özelikle besicilere alternatif ürün olarak ulaştırılması hedeflenerek dikilen maralfalfa çelikleri yeşerdi.

Mersin’de Akdeniz Belediyesi tarafından üreticiler ve özelikle besicilere alternatif ürün olarak ulaştırılması hedeflenerek dikilen maralfalfa çelikleri yeşerdi.

Merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün, pilot bölge olarak seçilen Yenitaşkent Mahallesi’nde 2 dönümlük arazi üzerinde ilk kez toprakla buluşturduğu maralfalfa çelikleri yeşerdi. İyi bir verim beklenen ürünün, ilerleyen dönemlerde üreticiler, özellikle de besicilere alternatif ürün olarak ulaştırılması hedefleniyor. Belediyeye ait olan ve yemyeşile dönen toprakta incelemelerde bulunan Tarımsal Hizmetler Müdürü Cem Nenni, kurum personeli ile birlikte çeliklerin etrafında boy veren otları ve zararlı bitkileri söktü.

Halk arasında ‘fil otu’ olarak bilinen ve bir yem bitkisi olan maralfalfayı deneme amaçlı Akdeniz’de toprakla buluşturduklarını belirten Cem Nenni, "Bu ürün, mısır silajı veya kuru yem bitkisi olarak değerlendirilebilir. Tabi mısırdan daha yüksek bir verime sahip, protein oranı da daha yüksektir. Hayvan besicilerinin çok tercih ettiği bir bitki olduğu için bu ürünü denemek amacıyla Homurlu’da bulunan belediyemize ait araziye ektik. Şu an 40’ıncı gündeyiz ama ürünlerimiz çok güzel gelişim sağladı. İnşallah Ocak ayında da ilk hasadımızı yapıp üreticilerimize tanıtmayı planlıyoruz. İlerleyen dönemlerde yine belediyemizin arazilerinde daha fazla ekim yapıp Akdenizli üreticilere alternatif ürün olarak sunmak ve ulaştırmak istiyoruz” dedi.

Akdeniz’de bir ilk olan projeye büyük destek vermesi ve çok önemsemesi nedeniyle Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’a teşekkür eden Nenni, "Başkanımız, projemizi daha da geliştirmemiz ve yaymamız için bizlere talimat verdi. Bu ürünün, Türkiye’nin hayvancılığı ve tarımını güçlü şekilde destekleyeceğine inanıyoruz. Zira gelişim çok iyi durumda. Bitkinin çeliklerine ne gübre ne de ilaç verdik. Hiçbir masraf yapmadan bitkimiz çok güzel bir şekilde gelişiyor. Hasatta görüşmek dileğiyle” ifadelerini kullandı.

Besiciler için büyük önem taşıyan bir bitki

Akdeniz Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, ilçe sınırlarında faaliyet gösteren üreticileri ekonomik olarak getirisi yüksek, yetiştirilmesi kolay ve daha az zahmetli olan alternatif bitkilerle tanıştırdığı da belirtildi. Ddaha önce Akdam Mahallesi’nde stevia ve Moringa bitkilerini eken, Bağcılar Mahallesi’nin topraklarını şevketi bostan tohumlarıyla buluşturan belediye, son olarak da ilçeye bağlı kırsal yerleşim yerlerinden biri olan Yenitaşkent Mahallesi’nde, belediyeye ait 2 dönümlük araziye 5 bin adet maralfalfa çelikleri dikmişti.

Yılda 3 kez hasat edilebilen maralfalfa, bir kez ekildikten sonra 13-15 yıl arasında hiç tohum ekmeden, fazla masraf yapmadan hasat edilebilen yüksek verime sahip bir ürün olduğuna dikkat çekildi. Yüksek veriminin yanında maralfalfanın besin değerlerinin de yüksek olduğu yüzde 20’ye kadar ham protein yüzde 12 karbonhidrat barındırdığı , 2 bin 700 rakıma kadar her yerde yetiştirilebildiği aktarıldı. Birim alanda çok yüksek verim alındığı için de yem bitkisi ekilen arazilerden tasarruf sağlayan bitkinin Akdeniz Belediyesi tarafından, ilerleyen dönemlerde Akdam, Karaduvar, Kazanlı gibi bölgelerinde de üretiminin planlandığı ifade edildi.