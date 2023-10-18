Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, vatandaşların temiz ve sağlıklı kent, çevre ve doğa hakkını korumak ve sürdürmek amacıyla ilçeye temiz, nezih ve ferah bir görünüm kazandırmak için cadde ve sokaklar, meydanlar ve semt pazarlarının yanı sıra ve çöp konteynırları da yıkanıp dezenfekte ediliyor.

Akdeniz Belediyesine bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelindeki cadde, sokak ve mahallelerde bulunan binlerce çöp konteynırı belirli periyotlarda bol köpüklü ilaçlı su ile yıkanıyor. Ekiplerce düzenli olarak yıkanıp dezenfekte edilen çöp konteynerlerinde, böylelikle kötü koku oluşumu, virüs, bakteri ve haşere, sinek ve larvaların oluşumunun önüne geçilmiş oluyor. Zaman içinde deforme olan konteynırla da atölyedeki tamir ve boya işlemi sonrası tekrar yerine bırakılıyor.

“Kötü koku, haşere, sinek ve larva oluşumu önleniyor”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da birimin 7/24 kesintisiz sunduğu hizmet hakkında yaptığı açıklamada, “Şehrimizin daha temiz olması ve vatandaşlarımızın nezih bir ortamda yaşamaları amacıyla doğaya zarar vermeden özel solüsyonlar ile dezenfekte edilen çöp konteynerleri, kısa sürede yeniden vatandaşlarımızın hizmetine sunuluyor. Bu sayede çöp konteynerlerinin yerinde, hızlı, ekonomik ve etkin şekilde temizliği yapılarak, görüntü kirliliği ve koku oluşumu engellenirken, aynı zamanda larva ve sinek oluşumunun da önüne geçilmiş olunuyor. Bu iş için özel tasarlanmış aracımız ile bulunduğu yerde yıkama aracının içine alınan çöp konteyneri, basınçlı ve sıcak su ile içi ve dışı yıkanıp dezenfekte edildikten sonra tekrar yerine bırakılıyor” dedi.

Vatandaşları da bu çevre sağlığı konusunda dikkatli ve duyarlı olmaya davet eden Başkan Gültak, “Değerli hemşerilerimizden tek ricamız, çöp konteynerlerine attıkları her türlü çöpü poşetleyerek konteynırlara atmaları, çöp konteynerlerinin yanına poşetli çöp bırakmamalarıdır” diye konuştu.