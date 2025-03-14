Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, halkın temiz, sağlıklı, nezih bir kent ve çevrede yaşam hakkını korumak ve sürdürmek amacıyla haftanın 7 günü 24 saat esasına göre ilçe geneline temizlik hizmeti sunuyor.

Aralıksız çalışan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı 65 mahalleden her gün yaklaşık 400 ton çöpün yanı sıra, tonlarca inşaat molozu ile tarım ve tekstil üretimiyle ortaya çıkan atıkları da toplayıp, katı atık tesisine ulaştırıyor. Müdürlük, mobil ekiplerin desteğiyle de kırsal mahallelerin sokaklarının, meydan, park ve bulvarlarının temiz kalmasını sağlıyor.

Ekipler, Üç Ocak Mahallesi’ne çıkarma yaptı

Bu kapsamda Üç Ocak Mahallesi’ne çıkarma yapan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, sokak süpürme aracı, yol yıkama aracı ve birçok personelin desteğiyle kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, bir yandan sokakları süpürürken, diğer yandan da çöp konteynırlarını önce kamyonlara boşalttı, ardından da ilaçlı tazyikli su ile konteynırların yıkama ve dezenfekte işlemini yaptı. Bu sayede konteynırlarda koku ve sinek oluşumunun da büyük ölçüde önüne geçilmiş oldu.

Son olarak mahallenin sokaklarına giren arazöz de yine basınçlı su ile sokakları yıkayıp temizledi. Bölgesindeki yoğun temizlik çalışmasına tanık olan Üç Ocak Mahalle Muhtarı Mehmet Gündoğdu, hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.