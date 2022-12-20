Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, vatandaşların temiz ve sağlıklı çevre hakkının koruması amacıyla gece gündüz demeden temizlik hizmeti verildiği bildirildi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, vatandaşların temiz ve sağlıklı çevre hakkının koruması amacıyla gece gündüz demeden temizlik hizmeti verildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığının korunması ve sürdürülmesi amacıyla çalışmalarını 7 gün 24 esasına göre sürdüren Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bir yandan her gün 65 mahallenin cadde ve sokaklarında tonlarca çöp ve atığı toplayıp şehir merkezinden uzaklaştırırken, ihtiyacı olan bölgelere de yeni çöp konteynırlarını yerleştiriyor.

Yeni konteynırlar kullanıma sunuluyor, eskiyenler tamir ediliyor

Kent sakinlerine temiz ve sağlıklı bir çevre sağlamak amacıyla gece gündüz demeden çalışan ekipler, zaman içinde deforme olan, çevresel koşullar nedeniyle zarar gören çöp konteynırları da fen işleri sahasındaki atölyede tamir ve bakımdan geçirip yeniden kullanıma sunuyor. Böylelikle kurum, ciddi bir maliyet kaleminden kurtulmuş oluyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler, ayrıca çöp konteyner dezenfektan araçları ile belirledikleri plan ve program çerçevesinde mahallerde bulunan çöp konteynırlarının yıkama ve dezenfekte işlemini de gerçekleştiriyor. Süpürgeli araçla da cadde ve sokakların temizliği yapılıyor.

Her semt pazarı sonrası bölge yıkanıp temizleniyor

Müdürlüğe bağlı saha ekipleri, ilçe sınırlarında yer alan mahallelerde kurulan semt pazarlarının kaldırılmasının ardından, o bölgede önce yoğun bir temizlik hizmeti, ardından arazöz yardımıyla tazyikli su ile yıkama çalışması yaparak mahalle sakinlerinin temiz ve sağlıklı çevre hakkını koruyor.